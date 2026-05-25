En la provincia de Chincha cada semana viene registrándose casos de extorsión, atentados con arma de fuego, explosivos y como si no fuese suficiente, a la larga lista de hechos violentos, se suman los asesinatos por encargo. La respuesta de las autoridades locales, a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) es la de solicitar al Ministerio del Interior que Chincha sea declarada en estado de emergencia.

Avanza la criminalidad

Los integrantes del Comité sesionaron de manera extraordinaria, estuvieron presentes subprefectos, Policía Nacional, representantes de otras instituciones, pero los que no acudieron en su totalidad fueron los alcaldes, pese a los recientes eventos criminales ocurridos en diversos distritos. Las ediles Martha Pachas Torres (Sunampe) y de la provincia Silvia Barrios Valenzuela acudieron para tomar decisión como parte de su función ejecutiva.

El acuerdo fue de requerir al Ministerio del Interior que Chincha, así como sucede en la ciudad de Pisco, sea declarada en emergencia. Con ello, se espera el incremento del personal policial para la División de Orden Público y Seguridad, además de la participación de militares para las acciones conjuntas por la seguridad de la población chinchana, que viene siendo aterradas por los últimos hechos criminales.

Y es que todas las semanas sale a la luz un nuevo caso de asesinato con arma de fuego en la provincia. Si bien la policía cataloga la mayoría como ajustes de cuentas, hay eventos en los que personas inocentes han resultado impactadas por las balas. También vienen sucediendo asaltos y robos en varias localidades, como sucedió con un personal de seguridad despojado de una pistola y una escopeta, también la de un motociclista amenazado para quitarle su vehículo.

Otro de los eventos causados por la criminalidad son los atentados con fines de extorsión. Negocios en Grocio Prado, Pueblo Nuevo y Chincha Alta han sido atacados por los integrantes de estas bandas, que dispararon contra las propiedades y antes de escapar dejaron nota extorsiva. La ciudad también se ha convertido en escenario de la pugna entre bandas rivales por tener dominio en el mundo del hampa, dejando a su paso hechos de sangre.

Cabe señalar que, el 22 de mayo ocurrió el último hecho de sangre que dejó el saldo de un muerto y un herido. Las víctimas fueron al velorio de un amigo en un auto por el sector “La Jarrita”, cuando fueron atacados a balazos.

EL DATO: El Coprosec Chincha esta integrado por diferentes instituciones, aunque no todas participan activamente en las sesiones orientadas por la seguridad ciudadana de la población, que en las últimas semanas vive un clima de inseguridad.

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