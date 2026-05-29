La delegación de atletas de Pisco brilló con luz propia en el II Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster, realizado en el Estadio Atlético VIDENA de San Luis (Lima), donde destacados deportistas dejaron en alto el nombre del Perú al conquistar múltiples medallas en diversas disciplinas de campo y pista.

Entre los atletas más sobresalientes figuran Jorge Guerrero Luján y Jorge Guerrero Romero, quienes protagonizaron una extraordinaria participación que llena de orgullo a toda la provincia pisqueña.

Disciplinas deportivas

Con fuerza, técnica y precisión, los representantes nacionales demostraron un alto nivel competitivo en cada una de sus pruebas. Jorge Guerrero Luján hijo obtuvo medalla de oro en lanzamiento de martillo y medallas de plata en bala, martelete y pentatlón, consolidándose como una de las principales figuras del certamen. Por su parte, el Ing. Jorge Guerrero Romero padre alcanzó medalla de plata en martillo, plata en martelete, plata en pentatlón y bronce en jabalina, consagrándose además como Subcampeón Iberoamericano en lanzamiento de martillo.

La destacada participación peruana también contó con importantes logros de José Godoy Galindo, quien obtuvo medallas de bronce en bala y martelete, además de una medalla de plata en jabalina.

Asimismo, Máximo Salvatierra consiguió medalla de bronce en los 200 metros planos y medalla de oro en la posta 4x100 metros, reafirmando el gran nivel competitivo de los atletas máster nacionales en esta importante competencia internacional.

Cada medalla obtenida refleja años de preparación, disciplina y perseverancia, valores que fortalecen el atletismo máster y sirven de inspiración para las nuevas generaciones deportivas.

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