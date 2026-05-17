El deportista tupacamarino Mario Máximo Alejandro Salvatierra Chiquispuma participará del 22 al 27 de mayo en el Segundo Iberoamericano Máster de Atletismo 2026, importante competencia internacional que se desarrollará en la ciudad de Lima y que reunirá a destacados atletas de diferentes países.

El representante llevará con orgullo el nombre del distrito de Túpac Amaru Inca y de la provincia de Pisco en esta destacada jornada deportiva.

Deportista máster

La participación del atleta ha generado reconocimiento entre la población y autoridades locales, quienes resaltaron su esfuerzo, disciplina y perseverancia dentro del deporte. Su historia es considerada un ejemplo de superación para la comunidad, demostrando que la pasión por el atletismo y el espíritu competitivo continúan vigentes sin importar la edad, manteniendo siempre el compromiso de dejar en alto a su distrito en competencias de nivel internacional.

En ese sentido, requiere el apoyo para hacer posible su traslado y participación en el evento deportivo. Se espera el apoyo de las autoridades locales, confiando en que realizará una destacada presentación y continuará poniendo en alto el nombre de Túpac Amaru Inca y la provincia de Pisco en el ámbito deportivo internacional.

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