participará del 22 al 27 de mayo en el Segundo Iberoamericano Máster de Atletismo 2026, importante competencia internacional que se desarrollará en la ciudad de Lima y que

El representante llevará con orgullo el nombre del distrito de Túpac Amaru Inca y de la provincia de Pisco en esta destacada jornada deportiva.

Deportista máster

La participación del atleta ha generado reconocimiento entre la población y autoridades locales, quienes resaltaron su esfuerzo, disciplina y perseverancia dentro del deporte. Su historia es considerada un ejemplo de superación para la comunidad, demostrando que la pasión por el atletismo y el espíritu competitivo continúan vigentes sin importar la edad, manteniendo siempre el compromiso de dejar en alto a su distrito en competencias de nivel internacional.

En ese sentido, requiere el apoyo para hacer posible su traslado y participación en el evento deportivo. Se espera el apoyo de las autoridades locales, confiando en que realizará una destacada presentación y continuará poniendo en alto el nombre de Túpac Amaru Inca y la provincia de Pisco en el ámbito deportivo internacional.

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