El destacado deportista máster José Godoy Galindo volvió a dejar en alto el nombre de Pisco y del Perú tras obtener la medalla de bronce en el II Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster, evento internacional que se desarrolla en el Estadio Atlético de la VIDENA, en el distrito de San Luis, en la capital Lima.

Disciplina deportiva

La competencia reúne a atletas de diversos países en una verdadera fiesta deportiva marcada por la emoción, el esfuerzo y la pasión por el atletismo. En medio de exigentes pruebas y un alto nivel competitivo, el atleta pisqueño logró destacar gracias a su disciplina, preparación y perseverancia, convirtiéndose en motivo de orgullo para toda la provincia.

La participación de José Godoy Galindo demuestra que el deporte no tiene límites de edad y que la constancia sigue dando grandes resultados. Familiares, amigos y ciudadanos de Pisco expresaron sus felicitaciones por este importante logro que enaltece al deporte local y motiva a nuevas generaciones de atletas a seguir sus sueños.

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