Un incidente ocurrido durante una celebración religiosa en la calle Independencia, en Pisco, generó conmoción entre los vecinos luego de que la histórica cruz del sector se partiera durante su manipulación en plena festividad.

Fuerte accidente

El hecho involucró a la denominada Asociación del Sagrado Madero del Barrio de la Pascana, donde se realizaban actividades por la fecha religiosa de la cruz El Madero, que cuenta con más de 131 años de antigüedad.

Según relataron algunos participantes, el madero se quebró en dos partes cuando era manipulado por feligreses en el intento de bajarlo. De acuerdo con los testimonios, la estructura habría cedido antes del horario habitual de la ceremonia.

“El madero se ha partido en dos. El rostro del señor ha quedado intacto pese a que se cayó hacia adelante. El fierro exterior se ha dañado. Normalmente se baja a las 4 de la tarde, pero esta vez lo hicieron antes y se cayó”, señalaron algunos asistentes.

Pese a la caída, los fieles destacaron que la imagen principal no habría sufrido daños visibles, hecho que muchos interpretaron como un signo de fe.

Sin embargo, el incidente también reavivó tensiones internas entre vecinos y la directiva encargada de la organización. Algunos moradores señalaron deficiencias en la gestión del espacio religioso y anunciaron la recolección de firmas para solicitar cambios en la administración.

“Estamos juntando firmas para retirar a la directiva. No permiten que nuevos vecinos se integren como socios. Vamos a realizar un rezo y la procesión ha sido con una réplica más pequeña hecha por los niños de la zona”, indicaron.

Otros vecinos expresaron su malestar por el supuesto abandono del mantenimiento del madero y del entorno. Afirmaron que incluso se habrían realizado donaciones de materiales y aportes desde el extranjero sin que estos se reflejen en mejoras visibles.

“Se donaron mayólicas para el piso y no se ha hecho nada. Hay personas que enviaron dinero desde el extranjero, pero no vemos los cuidados necesarios”, señalaron.

Finalmente, algunos participantes resaltaron que el hecho debe servir como reflexión para mejorar la organización y fortalecer la unión entre vecinos, en medio de un ambiente marcado por la fe y también por la preocupación por el futuro de esta tradicional festividad.

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