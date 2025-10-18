El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, dictó seis meses de prisión preventiva contra Diego Gustavo Yarma Vargas (23), por la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en perjuicio de una menor de 13 años

Grave delito

La medida fue impuesta el 15 de octubre de 2024, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del investigado, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el 11 de octubre de 2025, alrededor de las 6:00 de la tarde, el imputado habría realizado tocamientos indebidos a la menor mientras esta atendía en la bodega de su domicilio. El investigado ingresó en varias oportunidades como supuesto cliente y, aprovechando momentos en que la menor abría la congeladora, la habría tocado sin su consentimiento. Asimismo, le habría tomado las manos y entregado una nota con su número telefónico.

La menor comunicó los hechos a su madre, quien formuló la denuncia correspondiente. La Policía Nacional del Perú solicitó la geolocalización del número telefónico, logrando ubicar al presunto autor el 12 de octubre de 2025 en el pueblo joven “Señor de Luren”, donde fue intervenido en flagrancia e identificado como Diego Gustavo Yarma Vargas, incautándosele el celular vinculado a los hechos.

Cabe precisar que la conducta imputada se encuentra prevista y sancionada en el artículo 176-A del Código Penal, que reprime con pena privativa de libertad no menor de nueve ni mayor de quince años.

Asimismo, la resolución judicial dispone el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, a fin de cumplir la medida impuesta, la cual vencerá el 11 de abril de 2026.

