La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, obtuvo una sentencia de ocho (8) años de pena privativa de libertad efectiva contra Ronnie Gerardo Trillo Uculmana como autor y responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de un menor de 14 años.

Grave delito

La condena fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de la Zona Sur de Ica, que dispuso que el sentenciado cumpla la pena en el establecimiento penal de Cachiche, con fecha de vencimiento el 1 de noviembre del 2032.

La investigación y sustentación del caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Karina Fiorella Gallegos Sotelo, quien probó los hechos ocurridos en noviembre de 2024.

Según las indagaciones, el menor agraviado, quien se preparaba para la confirmación en un convento, fue sorprendida por el sentenciado, quien fungía como catequista, después de ducharse, momento en el que se produjeron los tocamientos indebidos.

Además de la condena de prisión, el Juzgado dictó la inhabilitación con incapacidad definitiva del sentenciado para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones educativas.

Asimismo, se fijó el pago de una reparación civil de S/. 5,000.00 soles que Trillo Uculmana deberá abonar a favor del menor agraviado.

