Un estilista identificado como Neil Oliver Shephen Reyes Silva (44) fue detenido en Ica la noche del 21 de septiembre durante un operativo policial desarrollado en su local ubicado en la urbanización Sol de Ica.

Investigación policial

De acuerdo con el acta de intervención, la menor se encontraba en el interior del establecimiento cuando sus familiares, alertados por una llamada, acudieron a la zona y pidieron apoyo de las autoridades. Lo acusan de presuntos tocamientos indebidos

Minutos después, efectivos de la Comisaría de Ica ingresaron al lugar y trasladaron al estilista a la sede de la DEPINCRI-Ica, donde quedó en calidad de detenido mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El caso fue puesto en conocimiento de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a cargo del fiscal Andrés Alvarado Colina, quien dispuso la ejecución de las diligencias de ley, incluyendo la recolección de declaraciones, informes médicos y demás pruebas que permitan esclarecer los hechos.

La apoderada de la adolescente manifestó su preocupación por lo ocurrido y pidió a las autoridades actuar con firmeza para que se garantice la seguridad y la justicia. Vecinos de la zona también expresaron su malestar y señalaron que esperan resultados claros en el proceso.

