Agentes de inteligencia de la Policía Nacional capturaron este martes 17 de setiembre a José Arcos Rodríguez (29), conocido con el alias de “Mostro”, por su presunta implicancia en el delito de microcomercialización de drogas.

Grave delito

La intervención se realizó alrededor de las 12:30 del mediodía, en el sector Santa Mónica, en Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas. La operación estuvo a cargo de efectivos de la DIVREINT Ica, en coordinación con el personal de la comisaría de Villacurí.

Durante el registro personal, los agentes hallaron aproximadamente un kilo de sustancia vegetal con características similares a la marihuana, además de dinero en efectivo y otros objetos presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades y viene siendo investigado por el delito contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas.

