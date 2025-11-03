El fiscal Ramiro Álvaro Pacheco Huaroto, de 55 años, enfrenta una acusación formal del Ministerio Público y un pedido de ocho años de prisión, tras ser denunciado por su nuera, una joven de 24 años, por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

Acusación de Fiscalía

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Divincri de Ica el 29 de enero de 2024, la víctima relató que en la madrugada del 27 de enero de 2024, el fiscal ingresó a su habitación y la sometió a tocamientos mientras ella dormía. La joven detalló ante la autoridad policial que esa noche se encontraba junto a su pareja (hijo del fiscal) y su menor hijo en la vivienda del propio Pacheco, ubicada en la Ciudadela Magisterial, donde durante la reunión familiar, se habrían consumido bebidas alcohólicas.

“Me saque mi ropa y me quede en ropa interior, me eche en mi cama y me tape con una sábana, luego de varios minutos escucho que se abre la puerta por lo que giro mi cabeza y veo en la sala que habían ingresado ambos, luego yo me arrincono lo más pegado a la pared y me quedó dormida, luego siento que me estaban tocando el rostro y me apretaron los pechos, veo que es mi suegro y grito Aarón, Aarón, Aarón por favor (..), yo me cubro con la sabana la cabeza y mi suegro me la quita y me tapa la boca y allí es cuando empieza a tocarme, a besarme todo el cuerpo, yo intentaba defenderme forcejeando, él agarra y me besa mi cuerpo (..) y yo en todo momento después de que me saco la mano de la boca gritaba Aarón, Aarón, es cuando mi hijo empieza a llorar y el señor se va para la sala, Allí se sienta al costado de Aarón, y yo me quede asustada en mi cama en una esquina media inclinada, temblando”, declaró la joven ante la Policía Nacional.

La víctima indicó que logró contar lo ocurrido a su pareja, quien, según el expediente, confrontó a su padre por el hecho. En una conversación grabada, el fiscal habría reconocido parcialmente lo sucedido.

Tras la conclusión de la investigación preliminar, el 24 de setiembre del 2025, la fiscal Fiorella Aguilar Hernández, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, presentó la acusación formal, integrando todos los elementos de convicción recabados durante la investigación.

Entre estos elementos se incluyen la denuncia verbal y declaraciones de la agraviada, certificado Médico Legal N.º 001035-VLS (30 de enero de 2024), informe psicológico N.º 037-2024-MIMP-AURORA-CEM, que diagnosticó estrés postraumático y daño emocional severo, declaración del hijo del imputado y pareja de la víctima. Asimismo grabaciones, capturas de pantalla, actas de visualización de videos y peritajes digitales, que registran movimientos y presencia del acusado en la vivienda el día del suceso, el informe pericial criminalístico N.º 63-2024.

En el documento, la magistrada solicitó ocho años de pena privativa de libertad contra Pacheco Huaroto, tratamiento terapéutico y el pago de S/ 5,000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

El 7 de octubre de 2025, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Supra Provincial de Ica, admitió la acusación fiscal y fijó la audiencia de control de acusación para el 15 de diciembre de 2025, a las 11:10 de la mañana, en modalidad virtual.

En su defensa, Pacheco Huarotto ha negado los cargos y la denuncia como falsa. No obstante, la fiscal a cargo sostiene que las pruebas materiales, psicológicas y testimoniales son consistentes y demuestran la ocurrencia de los hechos.

Cabe señalar que el presente caso cobra notoriedad a partir de conocerse que el acusado además de abogado, viene desempeñándose con total normalidad como Fiscal Provincial Penal Titular en el Ministerio Público – Ica, no obstante que por estos mismos hechos fue suspendido en el ejercicio de sus funciones.

