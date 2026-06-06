Una ciudadana extranjera de 29 años denunció haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte de un hombre identificado como Elías Huayta Chahuayla, de 44 años, en un hecho ocurrido la mañana del 4 de junio en un establecimiento ubicado en la avenida Matías Manzanilla, en la provincia de Ica.

Investigación policial

Según la información consignada en el acta policial, dos mujeres solicitaron ayuda en los exteriores del local y fueron auxiliadas por efectivos policiales. De acuerdo con el acta, el investigado habría invitado a las jóvenes a probarse unas fajas reductoras.

La denunciante sostiene que durante esta situación se habrían producido actos inapropiados en su contra, lo que generó una discusión que posteriormente derivó en un enfrentamiento entre familiares de la presunta agraviada y el denunciado.

Tras lo ocurrido, Elías Huayta Chahuayla fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ica, donde se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el acta policial, la denunciante señaló que: “Manifestó haber sido víctima de tocamientos indebidos, gritando y vociferando: ‘violador, tú me has tocado’”.

Asimismo, el documento recoge la versión brindada por la presunta agraviada respecto a lo que habría ocurrido. “Le indicó que tenía que probarse las fajas y, al ayudarla, comenzó a rozar su puño y sus dedos por sus partes íntimas para posteriormente preguntarle de dónde era. Indicando también que le comenzó a limpiar la parte de los glúteos, haciéndole comentarios de que tenía un ‘culo grande’, mientras continuaba colocándole la faja”, se lee.

La policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos denunciados.

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