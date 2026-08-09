El titular del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno, estima que en dos meses, el Ejecutivo presentará una nueva ley para formalizar a los mineros artesanales y pequeños mineros. En entrevista con Correo, dejó entrever que se ampliaría el REINFO porque no hay suficiente tiempo para aprobar una norma que reemplace a la Ley MAPE. También se refirió a la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles ante el alza de los precios.

¿El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) será reactivado?

Es correcto. Últimamente se está viendo que los precios de los combustibles se disparan a nivel internacional por los conflictos en Medio Oriente. Es una forma de menguar esta subida tan repentina. La idea es tomar nuevamente este fondo de compensación de los combustibles en la medida que los precios suban demasiado. Se establece una banda de precios, si el precio internacional supera el límite superior de la banda, el fondo paga la diferencia (a los productores e importadores) para que no suba más. Si el precio baja del límite inferior, los productores e importadores pagan al fondo.

¿Estarán todos los combustibles?

El diésel dos y las gasolina también tendrían que entrar (actualmente están el diésel B5, vehicular; GLP para envasado y petróleo industrial N.º 6). Es un tema, que en realidad lo hemos conversado con el ministro de Economía, pero todavía no hemos visto los detalles. Gasolinas y diésel son los que tienen más demanda. Incluso, el fondo tiene una deuda. El ministro de Economía (Elmer Cuba) está revisando con su equipo técnico para ver cómo es el relanzamiento de este fondo. Pero, conceptualmente ya hemos definido que hay que rescatarlo y nuevamente ponerlo en marcha para evitar los problemas.

¿El diésel se mantiene en el FEPC?

Pasa que gran parte del diésel, si bien va al transporte, también se va a la minería ilegal. Entonces, es algo que también tenemos que estudiar correctamente. No quisiera dar mayores detalles hasta no tenerlo bien estudiado. Pero creo, finalmente, lo que se busca es que la población no se vea afectada por el incremento de precios de los combustibles.

El REINFO debe terminar este 31 de diciembre, no hay Ley MAPE, ¿y los mineros informales?

La formalización es un proceso bastante largo y queda poco tiempo. Los proyectos de ley que había en el Congreso volvieron a fojas cero, tenemos que presentar un proyecto de ley que pasará por un proceso de consulta, nuevamente conversar con los que están en el proceso de formalización, como los gremios de mineros artesanales y pequeños mineros. Tenemos que hablar con las empresas grandes, formales. Se necesita captar toda la información. La idea es que la nueva Ley MAPE sepa diferenciar lo que se le va a solicitar a un pequeño productor minero. Hoy día prácticamente se pide casi lo mismo que a una empresa grande, no considera la dinámica propia de cada subsector. Queremos una ley adecuada para los pequeños mineros, tomará su tiempo. Creemos, y espero nos dé el tiempo, de que la misma ley debe establecer cómo va a ser la continuidad de los que han avanzado con procesos de formalización, los que tienen su REINFO vigente y cómo van a seguir las siguientes etapas. La misma ley debe captar y debe recoger esto. Pero también hay los que están, hoy día, fuera del REINFO. Entiendo que muchos de ellos han reclamado a la segunda instancia al Consejo de Minería. Veremos también cómo va a ser el tratamiento a ellos.

¿Se tendría que ampliar el REINFO?

Nos queda claro de que los que están en proceso de formalización no van a terminar el 31 de diciembre. Y esto no se trata de que vamos a ampliar sí o sí el REINFO. No, no. Vamos a ver cómo es cada caso. Hay, yo diría, dos grandes grupos y quizás hay un tercer grupo también, pero vamos a hacer para cada grupo cómo va a ser la continuidad de sus procesos de formalización. Creo que la misma ley tiene que recoger todo eso. Pero vamos a ver si es que es una ampliación del REINFO o que otra alternativa tenemos para poder encasillar a todos los casos y cómo pueden avanzar finalmente a un proceso efectivo. La idea es no tener un proceso que dure diez, quince años más. Esa no es la idea, eso debe acabar en poco tiempo.

¿Pero, y los ilegales?

Los ilegales siempre se camuflan como artesanales. Es cuestión de nosotros ver cómo saber diferenciar la paja del trigo, ¿no? Algo que también considero importante para poder reducir la minería ilegal es empezar a controlar las plantas donde se procesa oro de procedencia ilegal.

No hay supervisión efectiva de las plantas porque no se permitiría llegar a fondo a la Unidad de Inteligencia Financiera

Tenemos que conversar con la Sunat y con el MEF para ver cómo hacer todo la trazabilidad y de alguna manera mejorar el control desde las plantas. Quizá no haya una forma de identificar, pero hay plantas que tienen un dueño y usan testaferros. Entonces, lo veo como un grupo económico y no como un pequeño minero. Debería ser controlado por la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) o el Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado). Entonces, se tiene que trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que nos permita identificar a estos actores y, de alguna manera, ver cómo se vinculan para definir quiénes son grupos económicos y tienen varias plantas y no solamente una, para que no sea el gobierno regional que lo fiscalice, sino el gobierno nacional.

¿Hubo dejadez?

Hay que ver de aquí para adelante. De hecho ha habido dejadez, ya son catorce años desde que salió la primera declaración de compromiso (de formalización) y luego el REINFO. Son catorce años que han pasado y mire, es un proceso que no puede continuar tanto. Era un proceso excepcional, extraordinario. Han pasado muchos años y ya debe terminar.

¿Debemos de pensar que la UIF va a tener una posición determinante?

Es lo que queremos, es algo que no puedo definir el 100%, sino hasta luego de hablar con la misma UIF. Estamos seguros de que van a dar todo su apoyo para finalmente poder corregir y terminar con este flagelo como es la minería ilegal.

¿Cuándo presentará el Ejecutivo un nuevo proyecto de ley MAPE?

Espero que en un par de meses máximo deberíamos tenerla. Pero dependerá mucho de la velocidad con que opine cada parte, va a depender mucho de las posiciones que haya. Voy a buscar el consenso, pero de hecho que va a haber espacios en la cual no va a haber consenso. Pero el ministerio tomará la decisión. Esta es la parte que tomará algo de tiempo.

La tramitología no ayuda a la inversión minera

No solo minería o energía, que es lo que vemos. Sí, son muchas instituciones en las que hay que solicitar permiso para que un proyecto salga adelante. En el caso de minería, hay muchos estudios. En una época se hablaba de 300 permisos que comprometen entre 15 y 20 instituciones del Estado. Y cada año ha evolucionado, pero para peor. Cada vez son más entidades, más permisos. Hay que trabajar, pero hay que dividirlo en dos etapas. La primera etapa es todo lo que corresponda a los estudios ambientales que sean necesarios para que a partir de ahí se entre a la etapa de construcción, cuando la empresa ya quiere empezar a construir. En ambos casos hay que hacer algún tipo de simplificación. En la parte ambiental será el Ministerio del Ambiente quien tendrá que determinar qué cosa hay, porque siempre hay espacios para poder optimizar los procesos. Pero eso no significa que se van a relajar todos los temas ambientales. Seremos rigurosos con la participación de OEFA o Sernanp, puede ser antes o después.

Conga está invadida por ilegales y cerca están Michiquillay y Galeno.

Se ha invadido Conga, es correcto. Tengo planificado sentarme con muchas de estas empresas para ver los proyectos más cercanos que tienen para avanzar rápido, ¿no? Si están Michiquillay, lo tiene Southern, está Galeno, lo tiene Minas Metals. Son tres proyectos que están muy cerca uno del otro. Incluso podrían compartir infraestructura para reducir la huella ambiental. De salir Michiquillay y Galeno pueden generar mucho desarrollo en las poblaciones.

La minería aporta, pero...

El gran problema es que los recursos que genera la minería no llegan a los pueblos, se quedan en las regiones, en las municipalidades, en la capital, donde más votos hay. Hay informes de la Contraloría que señala que no llegan ni a la mitad los recursos del canon en inversión y mucho se invierte en cosas que no sirven. Está en nuestros planes establecer que un porcentaje del canon minero se invierta directamente en las comunidades cercanas a un proyecto y se puedan cerrar brechas sociales como la falta de agua en salud, educación, pistas, veredas, en orden de prioridad. Se habla de hasta el 40% del canon que se destinaría para este propósito, pero vamos a ver bien porque en realidad esas comunidades no requieren grandes cantidades para acceder a cierto bienestar. Vamos a hacer un cálculo fino para poder determinar el porcentaje.

Tía María, ¿cómo va?

En todo proyecto de sector extractivo siempre hay oposición, siempre hay gente que no quiere que se haga cierta actividad. Gracias a Dios, Tía María, hasta hoy día, está avanzando, está yendo bien. Hay oposición, sí la hay, no lo vamos a negar, pero la mayoría de la gente está impulsando y sosteniendo el avance del proyecto. Sobre todo los jóvenes, que hoy día necesitan oportunidades y se han dado cuenta que durante años han estado marginados de estas grandes oportunidades que le da la minería.

También se necesita poner orden y limpiar la casa en Petroperú...

En el Ministerio de Energía y Minas estamos buscando ordenar todo, que camine bien el sector minero, el sector petrolero y lo mismo en el sector eléctrico. Hay que poner orden. Petroperú también va a tener un directorio que verá todas las medidas que sean necesarias para poder incentivar mayor inversión en exploración.