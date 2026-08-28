En el centro poblado Jahuay, en el distrito de Grocio Prado, han proliferado construcciones en área que pertenece al Estado. Ayer, se realizó un operativo conjunto para la recuperación del terreno y la erradicación de los predios instalados en un lugar, que además es considerado de alto riesgo por el posible desprendimiento del cerro. Durante la diligencia se descubrió la existencia de pozos informales.

Recuperan áreas del Estado

Personal de la Procuraduría Pública, Subprefectura Distrital y del municipio de Grocio Prado intervinieron en la zona, evidenciado construcciones con planchas de concreto que están deshabitadas. Estos ambientes que pueden ser utilizados como refugio para personas de mal vivir, fueron demolidos. En uno de estos había un pozo tubular de donde se presume se extraía agua sin contar con autorización para el funcionamiento de un lavadero.

Por el sector se encontró otro pozo a la intemperie, sin ninguna medida de precaución para advertir peligro a los transeúntes y transportistas. “Todo el terreno que está en la panamericana sur, por Jahuay, pertenece al Ministerio de Agricultura y lo que se está haciendo es retirar todas esas construcciones realizadas en una zona de alto riesgo para salvaguardar la vida de las personas”, señaló el procurador Robert Angulo.

VIDEO RECOMENDADO