La Municipalidad Provincial de Chincha a través de la Procuraduría Pública Municipal recuperó dos predios que estaban en posesión de terceros. Uno de los inmuebles se ubica en el interior del Mercado Modelo y el otro en la cuadra 5 de la calle Santo Domingo, en el cercado de la ciudad.

Intervienen inmueble

El pasado 16 de enero mediante acuerdo de concejo se acordó autorizar al procurador para que conforme a sus atribuciones inicie las acciones legales para la desocupación del predio de propiedad municipal ubicado en el centro de abastos, y que anteriormente era usado como Comedor Popular. Las autoridades al intervenir identificaron que el inmueble estaba lotizado en más de 40 puestos.

Los regidores también autorizaron al procurador para la recuperación extrajudicial de un inmueble en Santo Domingo. La casa que pertenece al municipio figura en estado de baja debido al fallecimiento de la arrendataria, y en su lugar terceras personas venían ocupando el predio. El equipo municipal con apoyo de la policía recuperó la posesión del área.

Otro bien que está en proceso de recuperación se ubica en Cruz Blanca. En ese sector, fue colocada una reja para imposibilitar el tránsito. La procuraduría retiró el enrejado para devolver la transitabilidad al vecindario, y resta por la eliminación de un predio, construido en un espacio público.

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