Borde Pizza Atelier presenta su propuesta gastronómica en Magdalena del Mar con una carta centrada en las pizzas artesanales, pero que también incorpora pastas, entradas y platos elaborados con diferentes proteínas.

El restaurante trabaja con masas de estilo romano y napolitano, sobre las que desarrolla combinaciones que reinterpretan sabores e ingredientes conocidos.

La propuesta busca diferenciarse mediante recetas propias y técnicas aplicadas tanto a sus pizzas como al resto de platos disponibles en el establecimiento.

Pizzas romanas y napolitanas entre las protagonistas

Entre las alternativas de la carta se encuentra la Pizza Pesto Pistacho, elaborada sobre una masa romana, además de la Pizza Bolognesa, preparada con masa napolitana.

Las dos opciones reflejan los estilos de pizza que forman parte de la oferta de Borde Pizza Atelier y se complementan con otras preparaciones diseñadas para compartir.

El concepto del restaurante toma elementos de diferentes tradiciones gastronómicas para desarrollar versiones propias, con especial atención a los ingredientes, la técnica y los tiempos de preparación.

Sorrentinos de Brisket y Mac & Cheese completan la carta

Más allá de las pizzas, una de las opciones de Borde son los Sorrentinos de Brisket, una pasta rellena que se sirve acompañada de salsa cremosa de chimichurri y tocino.

Otra preparación es el Mac & Cheese de poro y tocino, que pasa por el horno y se termina con una costra de panko.

La carta también incorpora Polenta de choclo, además de platos como Pollo Crocante y Brisket Oriental, ampliando así la propuesta hacia alternativas distintas de las pizzas y pastas.

Un espacio gastronómico en Magdalena del Mar

La sede de Borde Pizza Atelier en Magdalena del Mar fue diseñada para integrar la cocina y el horno como parte visible de la experiencia del restaurante.

El establecimiento apuesta por un ambiente cálido pensado para reuniones y comidas compartidas, en línea con una carta que permite combinar diferentes preparaciones en una misma visita.

Borde Pizza Atelier se encuentra en el Jr. Tacna 853, Magdalena del Mar, y atiende de 2:00 p.m. a 10:30 p.m., según la información proporcionada por el establecimiento.