Celebrando el 494 aniversario de la fundación de Piura, la comuna provincial inauguró la feria gastronómica y cultural “Piura Mucho Gusto”, que durante tres días ofrecerá una amplia variedad de platos típicos, espectáculos artísticos y espacios de entretenimiento.

La feria se lleva a cabo en la Av. Vice con ingreso gratuito y donde queda demostrado que Piura posee una riqueza cultural única que hoy se refleja en dos de sus mayores fortalezas: la gastronomía y la música.

PUEDES VER: Invitan a gozar del festival gastronómico “Piura mucho gusto”

GUSTOS

La feria reúne una gran variedad de platos representativos de la región a precios accesibles, además de presentaciones artísticas y actividades orientadas al disfrute de toda la familia.

Entre las especialidades gastronómicas que podrán degustar los asistentes destacan la tradicional sopa de novios, la malarrabia, el seco de chabelo, el ceviche, chancho al palo y otros reconocidos potajes que son emblemas de la cocina piurana.

Esta feria tendrá un componente solidario, ya que permitirá contribuir con la Asociación de Personas Viviendo con VIH (ASPOV), fortaleciendo el compromiso social que acompaña esta celebración.

Hoy estarán en el escenario Los Bandidos, Las Élite, Hnos. Chapoñay y Armonía 10, quienes serán los encargados de cerrar 3 días de fiesta con un espectáculo de primer nivel.

MIRA ESTO: Rinden homenaje a “Personajes Ilustres” en aniversario de Piura

CELEBRAN SU DÍA

En el Día de la Gastronomía Piurana, el centro cívico se convirtió en el escenario para que varias picanterías y restaurantes, instituciones gastronómicas y emprendedores sean la vitrina de la cocina regional.

El festival “Piura celebra su gastronomía” presentó una variada oferta de platos que forman parte de los sabores transmitidos de generación en generación en la cocina piurana.

Entre las preparaciones destacaron el ceviche, seco de chavelo, majado de yuca, mote con chancho, arroz con cabrito y tamal y sopa de novios, entre otros potajes.

En el festival participó Pedro Bustamante, representante de PROMPERÚ, institución que articula acciones con la MPP, trabajando un convenio para fortalecer la atención a turistas y visitantes.