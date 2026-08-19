Durante su programa ‘Sin más que decir’, Ethel Pozo relató cómo reaccionó junto a sus hijas ante el fuerte temblor que sorprendió a los limeños este miércoles.

La conductora explicó que las tres salieron de inmediato, aunque luego se dieron cuenta de que el pequeño perro no las había acompañado.

“Rambo estaba durmiendo con mi hija mayor. Salió corriendo Dome, Lua y yo grité y me di cuenta de que Rambo no estaba. Las tres hemos bajado y Julián ha tenido que entrar a sacarlo. Estaba en la cama esperando. Se quedó en la cama”, contó Ethel.

Julián Alexander fue quien regresó al interior de la vivienda para buscar a Rambo, quien permanecía tranquilamente sobre la cama. La conductora también recordó que anteriormente los temblores los han tomado por sorpresa cuando Cristóbal, hijo de Julián, se encontraba durmiendo en casa.

“Nosotros, por ejemplo, el hijo de Julián se queda a dormir los fines de semana y nos ha agarrado temblor. Julián sale corriendo y luego se acuerda de Cristóbal, es que como de lunes a viernes no está”, relató.