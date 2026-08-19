Trabajar desde casa puede llevar a permanecer durante varias horas frente a una computadora, especialmente cuando se encadenan reuniones y tareas que reducen las oportunidades para levantarse o cambiar de posición.

María Carreira Míguez, coordinadora del Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea de Andalucía, sostiene que la prevención de molestias musculoesqueléticas no debe concentrarse únicamente en disponer de mobiliario ergonómico.

“Investigaciones recientes subrayan que el riesgo musculoesquelético está más ligado al tiempo total en posturas fijas que a la calidad del mobiliario de forma aislada”, señala la especialista.

Por ello, recomienda priorizar el movimiento durante la jornada y evitar asumir que contar con una silla ergonómica elimina los efectos asociados con largos periodos de inactividad.

Cómo ajustar el espacio para trabajar desde casa

El lugar elegido para teletrabajar también requiere algunos ajustes básicos. Esto cobra especial importancia cuando se utilizan temporalmente mesas de comedor, sillas u otros muebles que no fueron diseñados como estaciones de trabajo.

Carreira señala tres aspectos a los que se debe prestar atención: la posición de la pantalla, el apoyo de la zona lumbar y la profundidad del asiento.

La especialista recomienda colocar la pantalla de manera que su borde superior quede aproximadamente a la altura de los ojos, mantener un apoyo lumbar adecuado y dejar un pequeño espacio entre el borde del asiento y la parte posterior de las rodillas.

El objetivo es evitar permanecer durante periodos prolongados en posiciones incómodas. Incluso con una configuración adecuada, cambiar de postura y moverse regularmente continúa siendo importante.

¿Sirven los accesorios ergonómicos?

Algunos accesorios pueden resultar útiles dependiendo de las características del puesto y de las necesidades de cada persona.

Carreira menciona el ratón vertical como una alternativa para mantener el antebrazo y la muñeca en una posición diferente durante el uso de la computadora. También señala que un reposapiés puede ser útil cuando, tras ajustar correctamente la silla respecto de la mesa, los pies no alcanzan a apoyarse de manera estable.

Sin embargo, los accesorios no sustituyen la necesidad de interrumpir los periodos prolongados de sedentarismo.

Pausas activas durante la jornada laboral

Una pausa activa consiste en introducir movimientos que interrumpan el tiempo que una persona permanece sedentaria. No necesariamente requiere abandonar por completo el puesto de trabajo.

Entre los movimientos propuestos por la especialista se encuentran llevar suavemente el mentón hacia atrás para realizar una retracción cervical, abrir el pecho llevando las manos hacia atrás y hacer círculos con los hombros.

Estas acciones pueden incorporarse durante pequeños descansos entre tareas o reuniones. También resulta conveniente levantarse y cambiar de posición periódicamente cuando las condiciones de trabajo lo permitan.

“La cultura del teletrabajo debe evolucionar de ‘estar sentado correctamente’ a tener libertad para moverse y cambiar de posición frecuentemente”, sostiene Carreira.

Movimiento y hábitos saludables más allá de la jornada

La prevención de molestias asociadas con el teletrabajo no termina con la configuración del escritorio. Mantener actividad física regular también forma parte de un estilo de vida saludable.

“El movimiento es salud, hay que hacer deporte y llevar una buena alimentación para poder envejecer en buenas condiciones”, concluye la especialista.

Si el dolor de espalda, cuello, hombros o extremidades aparece de manera persistente, aumenta de intensidad o limita las actividades cotidianas, resulta recomendable buscar una evaluación profesional.