Encontrar cabellos en la ducha, el peine o la almohada no significa necesariamente que exista un problema. En promedio, una persona puede perder entre 50 y 100 cabellos diariamente como parte del ciclo natural de crecimiento y renovación capilar.

Esta pérdida normalmente no produce un adelgazamiento visible porque, al mismo tiempo, crecen nuevos cabellos. Sin embargo, diferentes factores pueden alterar el equilibrio entre crecimiento, caída y regeneración.

La doctora Dawn Davis, dermatóloga de Mayo Clinic en Minnesota, explica que los antecedentes familiares y el envejecimiento se encuentran entre las causas frecuentes de la pérdida de cabello. También pueden influir enfermedades, medicamentos, cambios hormonales y situaciones de estrés.

¿Cómo reconocer la caída del cabello hereditaria?

La herencia tiene un papel importante en la denominada calvicie de patrón o alopecia androgenética. Esta pérdida suele avanzar progresivamente y presentar características reconocibles.

En los hombres puede manifestarse mediante el retroceso de la línea de implantación del cabello y la aparición de zonas con calvicie. En las mujeres suele observarse como un adelgazamiento del cabello, particularmente en la parte superior del cuero cabelludo.

Cuando la pérdida sigue estos patrones, puede existir un componente hereditario. Sin embargo, si aparece de forma repentina, en parches o acompañada de otros síntomas, una evaluación médica puede ayudar a determinar si existe otra causa.

Minoxidil: ¿cómo actúa contra la caída del cabello?

Entre las alternativas utilizadas para la pérdida capilar se encuentra el minoxidil, un medicamento disponible en distintas presentaciones.

Davis explica que los productos con minoxidil pueden ayudar a algunas personas a conservar el cabello existente y favorecer cierto crecimiento capilar. La especialista señala además que el minoxidil oral puede prescribirse en determinados casos tanto a hombres como a mujeres.

El tratamiento tópico debe aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo siguiendo las instrucciones correspondientes. La elección de la presentación y concentración depende de factores individuales, por lo que resulta conveniente consultar con un profesional sanitario ante dudas sobre su utilización.

Un aspecto importante es la continuidad: los beneficios del minoxidil generalmente requieren mantener el tratamiento. Si se suspende, el cabello recuperado puede volver a perderse y la caída puede regresar a su evolución previa.

Hábitos para cuidar el cabello y reducir el daño

Además de los tratamientos, algunas prácticas cotidianas pueden ayudar a evitar daños adicionales en un cabello debilitado.

Davis recomienda manipularlo suavemente, especialmente cuando está mojado. Utilizar un peine de dientes anchos puede disminuir los tirones durante el desenredado.

También aconseja evitar peinados que mantengan el cabello sometido constantemente a tensión, como trenzas, moños o coletas demasiado ajustadas.

El uso frecuente de planchas, rizadores térmicos y tratamientos con altas temperaturas también puede dañar la fibra capilar. Reducir la exposición al calor y evitar tirar, retorcer o frotar intensamente el cabello forman parte de las medidas de cuidado.

¿Qué otros tratamientos existen?

Además de las alternativas de venta libre, existen medicamentos que requieren evaluación y prescripción médica.

La finasterida, por ejemplo, se utiliza para determinados casos de pérdida de cabello de patrón masculino. Su uso debe ser indicado y supervisado por un profesional de salud debido a sus posibles efectos adversos y contraindicaciones.

En mujeres, el tratamiento dependerá de la causa de la pérdida capilar y de factores individuales. En algunos casos seleccionados, los profesionales pueden considerar terapias relacionadas con factores hormonales.

Por ello, no existe un único tratamiento apropiado para todas las personas. Identificar la causa de la caída es un paso fundamental para determinar la estrategia más adecuada.

¿Cuándo consultar a un dermatólogo?

La consulta médica resulta especialmente importante cuando la pérdida de cabello es repentina, intensa, aparece en zonas específicas o genera preocupación.

También se recomienda buscar una evaluación profesional cuando las medidas de cuidado o los productos de venta libre no ofrecen resultados, o cuando se sospecha que la caída puede estar relacionada con una enfermedad, un medicamento u otro factor subyacente.

Un dermatólogo puede evaluar el patrón de pérdida, antecedentes médicos y otros elementos necesarios para establecer la causa y determinar si se requiere tratamiento.