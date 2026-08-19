Las infecciones respiratorias agudas (IRA) mantienen bajo vigilancia a las autoridades sanitarias en Perú, especialmente por su impacto en los niños menores de cinco años.

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2026 se notificaron 126,390 episodios de IRA en menores de cinco años, de acuerdo con la información epidemiológica consignada en el material proporcionado y atribuida al Ministerio de Salud (Minsa).

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) mantiene una vigilancia semanal de las IRA y neumonías en este grupo de edad. La institución dispone de una sala situacional específica que permite seguir la evolución de estos episodios en el territorio nacional.

¿Cuándo una infección respiratoria puede complicarse?

Una infección respiratoria puede requerir una evaluación médica para determinar si ha evolucionado hacia cuadros de mayor gravedad, entre ellos la neumonía. La detección oportuna resulta especialmente relevante en la población infantil.

El sistema de vigilancia epidemiológica peruano contempla, entre otros indicadores, la notificación de IRA no neumónica, neumonía total, neumonías graves, hospitalizaciones y defunciones.

Ante síntomas persistentes o signos de alarma, los padres y cuidadores deben buscar atención profesional y evitar depender únicamente de una evaluación realizada en casa.

Inteligencia artificial aplicada a radiografías de tórax

En paralelo, nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) están siendo incorporadas al análisis de imágenes médicas para apoyar el trabajo de los profesionales de salud.

Según información proporcionada por Siemens Healthineers, existen algoritmos especializados capaces de asistir en el análisis de radiografías de tórax y ayudar a los profesionales a identificar posibles alteraciones pulmonares.

Vanina Weisbek, gerente de Producto de Rayos X en Siemens Healthineers, sostuvo que este tipo de tecnología puede contribuir a agilizar el procesamiento de imágenes durante periodos de alta demanda.

“En temporadas de alta circulación viral, el tiempo es el factor más valioso. Es vital que los padres conozcan las señales de alarma, ya que una infección que parece un resfriado común puede evolucionar incluso a una neumonía”, señaló Weisbek.

La ejecutiva agregó que las herramientas de inteligencia artificial pueden reducir el tiempo requerido para determinados análisis de imágenes y servir como apoyo al personal médico. Estas tecnologías, sin embargo, forman parte del proceso de evaluación clínica y no sustituyen el diagnóstico realizado por profesionales de la salud.

¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias en niños?

Entre las medidas planteadas para reducir el riesgo de infecciones y complicaciones se encuentra mantener al día el esquema de vacunación correspondiente a la edad del niño, según las indicaciones de las autoridades sanitarias.

También resulta importante mantener una adecuada higiene de manos, debido a que diferentes agentes infecciosos pueden propagarse mediante el contacto con personas, objetos o superficies contaminadas.

Si el menor presenta tos, fiebre u otros síntomas persistentes, los padres o cuidadores deben consultar con un profesional de salud para determinar la causa y recibir las indicaciones correspondientes.