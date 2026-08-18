Las gestantes en Perú ya pueden vacunarse gratuitamente contra el virus respiratorio sincitial (VRS) entre las semanas 32 y 36 de embarazo como parte del Esquema Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

La estrategia busca que la madre produzca anticuerpos y los transfiera al bebé a través de la placenta antes del nacimiento, proporcionando protección durante los primeros meses de vida, una etapa en la que los lactantes presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedad respiratoria grave por este virus.

El VRS es una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas en niños y puede provocar bronquiolitis y neumonía, con cuadros que requieren hospitalización e incluso ingreso a una unidad de cuidados intensivos.

¿Cuándo deben vacunarse contra el VRS las gestantes?

El esquema vigente del Minsa establece una dosis de la vacuna contra el VRS entre las semanas 32 y 36 de gestación. La inmunización se encuentra incorporada al esquema nacional y está disponible gratuitamente en establecimientos públicos de salud.

“Mi recomendación es que, desde la semana 32 hasta la 36, las gestantes se acerquen a recibir su vacuna, así le dan tiempo al sistema inmune a responder y transferir los anticuerpos al bebé”, señala la Dra. María del Valle Juárez, médica pediatra especializada en epidemiología y vacunas y presidenta de la Subcomisión de Epidemiología de la Sociedad Argentina de Pediatría.

La vacunación materna permite que el recién nacido cuente con anticuerpos desde sus primeros días. La evidencia utilizada para establecer esta estrategia muestra protección frente a enfermedad respiratoria grave asociada al VRS durante los primeros seis meses de vida.

Vacuna materna y anticuerpos monoclonales: ¿cuál es la diferencia?

Perú implementó una estrategia mixta de inmunización contra el VRS. Una de las herramientas es la vacuna aplicada durante el embarazo y la otra es un anticuerpo monoclonal administrado directamente al bebé.

La diferencia radica en el mecanismo de protección. Con la vacuna, el sistema inmunitario de la gestante genera anticuerpos que pasan al bebé mediante la placenta. Con el anticuerpo monoclonal, las defensas se administran directamente al recién nacido o lactante.

El Minsa señala que el anticuerpo monoclonal está dirigido a recién nacidos y bebés menores de seis meses cuyas madres no hayan recibido la vacuna durante la gestación.

“Una es la vacunación materna contra el virus sincicial respiratorio. La segunda estrategia son los anticuerpos monoclonales, que se aplican a los bebés cuando nacen o al iniciarse la temporada”, explica Juárez.

¿Por qué el VRS puede ser peligroso para los bebés?

El virus respiratorio sincitial afecta las vías respiratorias y representa un riesgo especialmente importante durante los primeros meses de vida.

Los bebés pueden desarrollar infecciones de las vías respiratorias inferiores, entre ellas bronquiolitis y neumonía. Antes de la introducción de las nuevas herramientas de inmunización, el VRS era la principal causa de hospitalización infantil en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

No todos los niños infectados desarrollarán complicaciones. El objetivo de la inmunización es principalmente reducir el riesgo de enfermedad grave asociada al VRS durante el periodo de mayor vulnerabilidad.

¿La vacuna contra el VRS durante el embarazo es segura?

El Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú ha evaluado la evidencia disponible sobre eficacia y seguridad de la vacunación contra el VRS en gestantes de 32 a 36 semanas.

Además, la vacunación materna contra otras enfermedades forma parte desde hace años de las estrategias de protección durante el embarazo. En el actual esquema peruano, las gestantes también pueden recibir vacunas como Tdap, influenza y hepatitis B según las indicaciones correspondientes.

“La vacunación materna se usa desde hace muchísimos años. Venimos vacunando contra la influenza y la Tdap desde hace más de una década, y con seguridad demostrada”, sostiene Juárez.

Ante dudas sobre la vacuna contra el VRS, el Minsa recomienda consultar en el establecimiento de salud correspondiente o comunicarse con la Línea 113 Salud.