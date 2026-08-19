El dolor en el pecho y las molestias que se extienden hacia el brazo son ampliamente reconocidos como posibles señales de un infarto. Sin embargo, en las mujeres también pueden presentarse otras manifestaciones que dificulten identificar rápidamente un evento cardiovascular.

Entre ellas pueden aparecer molestias en la garganta, hombros, espalda y brazos, además de malestares estomacales, mareos, cansancio inusual, sudoración y dolor de cabeza, según explicó Marcelo Alarcón Lozano, académico del Centro de Investigación en Trombosis y Envejecimiento Saludable de la Universidad de Talca, en Chile.

En el marco del Mes del Corazón, que se conmemora durante agosto, el especialista señaló que las manifestaciones de los eventos cardiovasculares pueden presentar diferencias entre hombres y mujeres.

“Cuando ocurren eventos cardiovasculares, como por ejemplo el infarto, en los hombres el efecto es mucho más fuerte y evidente, con dolor en el pecho y eventualmente también en el brazo. En las mujeres, en cambio, los síntomas pueden ser más variados”, indicó Alarcón.

¿Por qué las señales pueden ser más difíciles de reconocer?

Para explicar estas diferencias, el académico apuntó a factores fisiológicos y utilizó como ejemplo el funcionamiento de una cañería que suministra agua a una vivienda.

“Si nosotros pensamos en el corazón como una casa y las venas como una cañería que lleva el agua, en general en los hombres, cuando ocurren eventos cardiovasculares como el infarto, se corta el agua por completo”, explicó.

Según Alarcón, en las mujeres podría presentarse una reducción del flujo en lugar de una obstrucción completa, lo que contribuiría a manifestaciones menos evidentes.

Esta diversidad de síntomas puede hacer que algunas molestias se confundan con problemas cotidianos y que no sean identificadas inmediatamente como una posible señal cardiovascular.

Síntomas persistentes requieren atención

Uno de los aspectos que debe llamar la atención es la persistencia de las molestias. Según el especialista, los síntomas relacionados con un posible evento cardiovascular no deberían ser ignorados cuando se mantienen en el tiempo.

“Generalmente estos síntomas no son pasajeros. Si se mantienen en el tiempo, eso es un indicativo para acudir al médico”, sostuvo.

La variedad de manifestaciones también puede ocasionar que algunas personas atribuyan un malestar estomacal, cansancio o dolor de espalda a otras causas y retrasen la búsqueda de atención.

Ante síntomas compatibles con un posible infarto, especialmente si son nuevos, intensos o persistentes, corresponde buscar atención médica de emergencia. La evaluación profesional es necesaria para determinar la causa y establecer el tratamiento adecuado.

El riesgo de normalizar las molestias

Alarcón señaló que otro factor que podría retrasar la consulta médica es continuar con las actividades cotidianas pese a experimentar síntomas.

“Las mujeres están acostumbradas a que, frente a cualquier malestar o situación, siguen activas. Entonces, tienden a normalizar un dolor de estómago o un malestar en la espalda y siguen haciendo su vida normal”, sostuvo el académico.

Por ello, el especialista también recomendó que familiares y personas cercanas presten atención cuando las molestias persistan o puedan estar asociadas con un evento cardiovascular.

Cómo cuidar la salud cardiovascular

Además de identificar posibles señales de alerta, la prevención es un componente fundamental del cuidado cardiovascular.

Alarcón recomendó mantener actividad física y una alimentación saludable, así como evitar el consumo excesivo de grasas y productos ultraprocesados.

Estos hábitos deben acompañarse de controles médicos y del seguimiento de los factores de riesgo cardiovascular de cada persona.