Las personas que se divorciaron a través de una sentencia, por la vía notarial o municipal deben registrar la disolución de su matrimonio ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este trámite permite actualizar el estado civil en los registros oficiales y evita inconvenientes al momento de realizar gestiones como la compra o venta de bienes, viajes, trámites notariales o procedimientos administrativos.

El registro de la disolución del vínculo matrimonial es obligatorio para que la información del ciudadano figure actualizada en Reniec. Una vez concluido este procedimiento, también será necesario tramitar un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con el estado civil de divorciado.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Para solicitar la inscripción del divorcio, el ciudadano debe completar la solicitud de inscripción de disolución del vínculo matrimonial y presentar una copia simple de su documento de identidad. En el caso de extranjeros, se admite copia del carné de extranjería, pasaporte o cédula de identidad.

Además, deberá adjuntar el documento que acredita el divorcio, de acuerdo con la modalidad mediante la cual se obtuvo:

Si el divorcio fue por mandato judicial , se deben presentar los partes judiciales y el oficio emitido por el juzgado correspondiente.

, se deben presentar los partes judiciales y el oficio emitido por el juzgado correspondiente. Si se realizó mediante un procedimiento notarial , se deben entregar los partes notariales expedidos por el notario.

, se deben entregar los partes notariales expedidos por el notario. Si el divorcio fue declarado por la municipalidad donde se celebró el matrimonio, se deberá presentar la resolución administrativa emitida por dicha entidad.

Quienes opten por realizar el trámite de forma virtual deberán contar con su DNI, un correo electrónico y un número de teléfono de contacto.

EL TRÁMITE CUESTA MENOS DE 10 SOLES

El costo del trámite varía según el documento que sustenta la disolución del matrimonio.

La inscripción por mandato judicial o por resolución de alcaldía tiene un costo de 8 soles con 20 céntimos con el código de tributo 06610.

Si el trámite corresponde a un divorcio notarial, el pago es de 8.00 soles, utilizando el mismo código de tributo 06610.

El pago puede efectuarse mediante la plataforma Págalo.pe, así como en agencias y agentes del Banco de la Nación.

Después de cancelar el monto correspondiente, los documentos pueden presentarse en una oficina de Reniec o enviarse mediante la Mesa de Partes Virtual. En este último caso, los expedientes remitidos fuera del horario de atención serán considerados como ingresados el siguiente día hábil.

El Reniec responderá en el plazo de 10 días hábiles, la cual será comunicada al correo electrónico registrado por el solicitante.

TRÁMITE PARA EL CAMBIO DEL ESTADO CIVIL EN EL DNI

Una vez inscrita la disolución del matrimonio, el siguiente paso es actualizar el estado civil en el Documento Nacional de Identidad.

Para obtener un DNI azul con el estado civil actualizado, el ciudadano deberá pagar 30 soles con el código de tributo 02121. Si solicita un DNI electrónico, el costo es de 35 soles con el código 00729.

Los pagos pueden realizarse mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación, agentes BCP o Yape. Posteriormente, el trámite se efectúa en una oficina de Reniec o en un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Una vez iniciado el procedimiento, el ciudadano podrá verificar el avance de la emisión de su nuevo documento y recogerlo cuando el estado del trámite figure como concluido en el RENIEC.