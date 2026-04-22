La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, logró que se confirme la sentencia de 18 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Sieam Lucio Crispín Núñez, hallado responsable del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de dos menores de 12 y 13 años de edad.

Grave delito

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritúpac Centeno sostuvo la acreditación de la responsabilidad penal del procesado, lo cual estaba respaldado con material probatorio que alcanzaba el grado de certeza absoluta, logrando que el órgano jurisdiccional ratificara la sanción impuesta en primera instancia. La pena se desglosa en nueve años de cárcel por cada el delito cometido a cada una de las menores agraviadas, lo que al sumarse por concurso real, suman 18 años de cárcel efectiva.

Asimismo, la Sala Penal Superior confirmó el pago de una reparación civil de 12,000 soles, monto que deberá ser abonado por el sentenciado a razón de 6000 soles a favor de cada una de las menores agraviadas.

Los hechos ilícitos comenzaron en el año 2019 en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, cuando el imputado convivía con la madre de las menores, Yianina Carmen Lovera Arango. Durante el periodo de emergencia sanitaria en 2020, la familia se trasladó a la localidad de Ocoyo, en Huancavelica, donde las agresiones continuaron.

El sentenciado aprovechaba los momentos en que las víctimas se quedaban solas para realizar actos de índole sexual bajo la apariencia de supuestos “juegos”. Tras el fallecimiento de la madre en el año 2021, las menores decidieron relatar lo sucedido a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades, siendo que la Fiscalía procedió con el ejercicio de la acción penal.

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