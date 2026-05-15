Un operativo inopinado realizado durante la madrugada en el centro poblado San Ildefonso, en el distrito de La Tinguiña (Ica), permitió la clausura temporal de un peladero clandestino de pollos que operaba en condiciones insalubres y sin las autorizaciones correspondientes para el procesamiento de alimentos destinados al consumo humano.

Vulnerabilidad sanitaria

La intervención se llevó a cabo desde las 4:30 de la mañana con la participación de personal de la Subgerencia de Fiscalización, Subgerencia de Gestión Ambiental del Municipio de La Tinguiña, representantes del SENASA, efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes de Serenazgo.

Durante la inspección, las autoridades constataron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento municipal ni autorización sanitaria emitida por SENASA. Además, carecía de certificados de fumigación, desinfección y saneamiento ambiental.

Según el acta de intervención, los pollos que estaban listos para ser comercializados eran manipulados en condiciones consideradas de alto riesgo sanitario. Parte de la carne permanecía en contacto directo con el suelo, donde circulaban aguas mezcladas con sangre y residuos orgánicos (heces) de las propias aves.

Asimismo, se verificó la presencia de zonas contaminadas, aguas empozadas y lagunas de sangre dentro del local. El personal que laboraba en el lugar tampoco contaba con carnet de sanidad ni utilizaba la indumentaria adecuada para la manipulación y procesamiento de productos avícolas.

Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron aproximadamente 250 kilos de pollo y procedieron a imponer una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de ejecutar la clausura temporal del establecimiento.

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