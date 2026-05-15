El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció sobre la propuesta de realizar un debate electoral en la ciudad de Chota. Sus declaraciones se dieron en el marco de su posición sobre la organización de los encuentros entre postulantes.

El aspirante explicó que la iniciativa no se limita a una sede específica, sino que responde a la intención de incorporar a sectores del interior del país. En ese sentido, señaló que el planteamiento busca dar mayor presencia a las regiones en el proceso electoral.

Durante sus declaraciones, el candidato sostuvo su postura sobre el significado político de la propuesta. El mensaje fue expuesto como parte de su defensa de la iniciativa vinculada al debate presidencial.

Representación de sectores del interior del país

El postulante de Juntos por el Perú indicó que su planteamiento está orientado a visibilizar a poblaciones del ámbito rural que, según su posición, han tenido menor participación en espacios políticos. También señaló que la propuesta busca reconocer a comunidades del interior del país dentro del debate electoral.

En ese contexto, el candidato explicó el sentido de su postura sobre la representación política. Sus declaraciones estuvieron centradas en la idea de que el debate debe reflejar a distintos sectores del país.

En relación con ello, durante su intervención expresó lo siguiente al referirse a su representación política

“No está en juego el individuo. Yo represento esa voz de los peruanos más pobres, los pueblos profundos, quechuas, aymaras, amazónicos”

Posición sobre la realización del debate en distintos espacios

El candidato también se refirió a la posibilidad de que el debate se realice en diferentes ciudades del país, incluyendo la capital y regiones del interior. En ese marco, indicó que no tiene restricciones para participar en distintos escenarios.

Asimismo, sostuvo que el debate puede desarrollarse tanto en San Marcos como en Chota dentro del proceso electoral. Su posición estuvo enfocada en la disponibilidad para asistir a diversos espacios de discusión.

En otro momento, el postulante reiteró su apertura a participar en distintos puntos del país durante la campaña. En ese contexto expresó lo siguiente sobre su disposición

“Yo no temo ir a ningún lugar. Vamos a San Marcos, la Decana de América, vamos a Chota”