La tarde del miércoles 25 de febrero, Karol Roossamary Rojo Ventura, primera regidora de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, asumió la encargatura de la alcaldía tras el fallecimiento del alcalde Edward Amoroto Ramos.

La medida se realizó de acuerdo con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que ante la ausencia definitiva del alcalde, el primer regidor asume el cargo automáticamente.

Gestión municipal

El Dr. Yerena explicó: “La primera regidora, Karol Rojo Ventura, ha tomado la encargatura. Lo único que se está haciendo es asumir el cargo, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones será notificado sobre la vacancia por la causal de fallecimiento. Ella ejercerá la alcaldía con su respectiva credencial”.

Asimismo, destacó la preparación de la nueva encargada: “La población puede estar tranquila. Ya conocen el trabajo de la alcaldesa, porque ha ocupado el cargo anteriormente, y ahora tendrá la oportunidad de continuar con las obras y el desarrollo que dejó el exalcalde. Este periodo se culminará con todo lo establecido, en beneficio de la población”.

Karol Rojo Ventura liderará la comuna de Los Aquijes, asegurando la continuidad de los proyectos en ejecución y la gestión administrativa del distrito mientras se formaliza la notificación ante el JNE.

VIDEO RECOMENDADO