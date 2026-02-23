La madrugada de este domingo 22 de febrero se confirmó el fallecimiento de Edward Amoroto Ramos, alcalde del distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, tras no resistir las graves heridas de bala que sufrió en un atentado criminal ocurrido el pasado 31 de enero.

Alcalde asesinado

El burgomaestre, de 52 años, permaneció varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica, donde fue ingresado por trauma shock en estado crítico. Debido a la complejidad de las lesiones, fue sometido a una cirugía de alto riesgo tras recibir dos impactos de bala en el abdomen y el tórax mientras supervisaba obras municipales en el centro poblado El Huarangal.

De acuerdo con el parte médico preliminar, uno de los proyectiles obligó a la extirpación de un riñón, mientras que el segundo comprometió gravemente la zona pulmonar, afectando su capacidad respiratoria. Durante su hospitalización permaneció sedado, intubado y con respirador artificial, con pronóstico reservado.

Con el paso de los días, su estado continuó siendo delicado. Familiares gestionaron su traslado a Lima, donde fue internado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para recibir atención especializada. Sin embargo, sufrió dos paros cardiorrespiratorios que finalmente provocaron su deceso.

En un primer momento, la información sobre su fallecimiento señalaba que ocurrió en Ica; no obstante, se confirmó que murió en la capital mientras recibía atención médica. Debido a que el caso se encuentra en investigación, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las diligencias de ley.

El atentado se produjo cuando el alcalde realizaba labores de supervisión de una plazuela. Testigos indicaron que dos sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego directamente contra la autoridad y huyeron con rumbo desconocido. Vecinos auxiliaron de inmediato al burgomaestre y lo trasladaron de urgencia al hospital.

La regidora Liseth Cortez señaló en su momento que el ataque fue directo y no se trató de un hecho fortuito. Cámaras de seguridad del perímetro captaron imágenes de los presuntos atacantes, ambos con casco, material que forma parte de las investigaciones policiales.

El 3 de febrero, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica (Segundo Despacho) abrió investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra los responsables. El fiscal provincial Ramiro Pacheco Huaroto dispuso diligencias “urgentes e inaplazables” para identificar y acusar a los autores del atentado.

Durante las noches de vigilia que se realizaron hasta el último día de su deceso, Stephano Amoroto expresaba su esperanza en la recuperación de su padre. Tras confirmarse el fallecimiento, publicó un mensaje que conmovió a la población: “Eres y serás siempre el mejor papá del mundo. Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez (…) Este crimen no quedará impune”.

La Municipalidad Distrital de Los Aquijes emitió un comunicado expresando sus condolencias a los familiares y amistades del alcalde, izando la bandera a media asta. “Que nuestro alcalde tenga la paz y el descanso eterno”, señala la publicación institucional.

La población de Los Aquijes permanece consternada ante la pérdida de su autoridad en un contexto marcado por la preocupación frente a la inseguridad.

