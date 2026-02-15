Un joven trabajador resultó herido de bala la madrugada de este sábado tras un ataque armado registrado en la llantería “La Botijita de Oro”, ubicada en la intersección de la avenida Cutervo y la prolongación Paita, en la provincia de Ica.

Ataque criminal

De acuerdo con información preliminar, tres sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron al establecimiento solicitando el servicio de parchado de una llanta. Los trabajadores les indicaron que en ese momento se encontraban atendiendo otros vehículos y que no podían brindarles el servicio, sugiriéndoles acudir a otro local cercano.

Testigos señalaron que los individuos se retiraron del lugar con actitud amenazante, tras “marcar” al joven trabajador. Minutos después, uno de ellos regresó armado y abrió fuego contra el negocio.

“Se escucharon al menos tres disparos. Casi me cae una bala en la cabeza”, relató un testigo que se encontraba en la zona y logró ponerse a buen recaudo.

Producto del ataque, el trabajador de iniciales N.E.T.R., de 21 años y nacionalidad extranjera, resultó herido por un proyectil en el talón izquierdo. Fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital Regional de Ica, donde recibió atención médica y permanece en proceso de recuperación, fuera de peligro.

Uno de los afectados sindicó directamente a uno de los atacantes como responsable del atentado. Según su versión, el sujeto se desplazaba en una motocicleta de color anaranjada, llevaba gorra, vestía buzo rojo y una polera ploma al momento de efectuar los disparos contra el establecimiento.

El local cuenta con cámaras de seguridad que habrían registrado el accionar de los atacantes, material que será clave para su identificación.

