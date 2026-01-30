Un violento ataque ocurrido la madrugada del martes 28 de enero ha generado profunda preocupación entre los vecinos de la provincia de Ica, luego de que un joven de aproximadamente 20 años fuera brutalmente agredido por un grupo de personas en plena vía pública, en las inmediaciones de una obra en construcción ubicada en la Prolongación Cutervo, camino a Huacachina.

Violencia criminal

El hecho se registró alrededor de las 4:00 de la mañana, en los exteriores de la Dirección Regional de Educación. De acuerdo con testimonios de vecinos de la urbanización Puente Blanco, la víctima fue interceptada por un grupo conformado por cinco hombres y una mujer, quienes lo atacaron de manera violenta, propinándole golpes y patadas, principalmente en la cabeza.

Imágenes grabadas por residentes de la zona muestran la crudeza de la agresión. En los videos se observa cómo uno de los atacantes golpea al joven con la cacha de un arma de fuego, mientras los demás continúan la golpiza, dejándolo gravemente herido y tendido en el suelo.

Según los testigos, los presuntos agresores habrían llegado al lugar a bordo de una mototaxi de color rojo, con número de censo 5926, así como en otro vehículo que aún no ha sido plenamente identificado. Tras el ataque, los involucrados se dieron a la fuga.

