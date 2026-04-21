Una rápida intervención permitió atender a un adulto mayor que se encontraba en estado delicado de salud al interior de su vivienda en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica.

Emergencia en la zona

El hecho se registró la mañana del lunes, luego de que personal de seguridad ciudadana recibiera una llamada de alerta que advertía que una persona de la tercera edad pedía ayuda desde su domicilio. Ante esta situación, personal de la municipalidad distrital dispuso el envío inmediato de dos unidades móviles hacia el lugar.

Al llegar, aproximadamente a las 8:30 a. m., el personal de serenazgo constató la presencia de vecinos que intentaban auxiliar al señor José Hernández Machado, quien, según indicaron, llevaba cerca de dos días en esa condición sin recibir atención médica.

De manera inmediata, el personal en campo brindó los primeros auxilios y dio aviso al SAMU, así como a la comisaría del sector, para coordinar una intervención conjunta.

Minutos después, también se sumó el equipo del centro de salud del centro poblado El Arenal, encabezado por el médico David Michel Magallanes Cabrera y dos enfermeras, quienes realizaron una primera evaluación del estado del paciente.

Posteriormente, una unidad del SAMU, a cargo del médico Guillermo Videna, llegó al lugar para continuar con la atención especializada y proceder con el traslado del adulto mayor hacia el Hospital Santa María del Socorro, donde quedó bajo observación médica, acompañado por un familiar.

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