En el distrito de Parcona, un grupo de adultos mayores ha retomado sus estudios gracias a un programa de alfabetización impulsado por la municipalidad en coordinación con el CEBA Víctor Manuel Maurtua, iniciativa que busca brindar una nueva oportunidad educativa a personas que no lograron culminar la primaria o secundaria en su juventud.

Inclusión educativa

El programa se desarrolla a través del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), donde los participantes reciben clases permanentes de lectura y escritura como parte de una estrategia orientada a fortalecer sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Representantes de la comuna señalaron que esta labor conjunta tiene como finalidad reducir las brechas educativas en la población adulta mayor y garantizar el acceso a la educación sin importar la edad. Destacaron además que este tipo de acciones promueve la inclusión social y contribuye al bienestar emocional de los participantes.

Los propios beneficiarios han expresado su satisfacción por formar parte del programa y resaltaron la importancia de contar con espacios donde puedan continuar aprendiendo. Para muchos de ellos, regresar a las aulas representa cumplir una meta postergada durante años y una oportunidad para fortalecer su autoestima y autonomía.

Las clases se realizan dos veces por semana y las autoridades locales mantienen abierta la convocatoria para que más adultos mayores puedan integrarse a esta iniciativa educativa. Desde la Gerencia de Desarrollo Social se viene promoviendo la inscripción de nuevos participantes con el objetivo de ampliar el alcance del programa en el distrito.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO