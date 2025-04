A través de un comunicado, Jefferson Farfán negó haber ejercido violencia psicológica contra la madre de su última hija, Darinka Ramírez, tal como la joven lo denunció ante la Policía y el Poder Judicial.

En su publicación, la ‘Foquita’ consideró que estas acusaciones son “falsas”.

“ Rechazo enfáticamente por falsa e infundada dicha acusación. No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere ”, indicó Farfán.

Ante la denuncia por agresión presentada por Darinka Ramírez, Jefferson aseguró, en su comunicado, que nunca ejerció violencia contra ella y que la situación fue una “discusión entre padres” | Foto: @jefferson_farfan_oficial (Instagram)

Darinka Ramírez denuncia a Jefferson Farfán por violencia psicológica: “Tú te alimentas de mi pensión”

Darinka Ramírez interpuso una denuncia por violencia psicológica contra Jefferson Farfán, según reveló “Amor y Fuego”. Dicho programa difundió una foto de la empresaria en una comisaría.

Rodrigo González aseguró que este hecho se habría registrado en la última visita de la “Foquita” a su pequeña.

“Le ha puesto una denuncia por maltrato y violencia psicológica, vamos a ver qué habría ocurrido en la última visita de su hija”, manifestó “Peluchín”.

Esta denuncia se realizó el 3 de abril, donde acusa a Farfán de maltratarla verbalmente frente su menor hija.

De acuerdo con el parte policial, el exfutbolista acudió a ver su pequeña junto a su primo y cuando ambos jugaban de manos en la sala, Darinka les pidió que tengan cuidado con los juguetes de la niña porque podrían romperlos, lo cual enfureció a Jefferson Farfán.

“La comenzó a maltratar psicológicamente con los siguientes términos: ‘Lárgate! Porque yo le puedo comprar mil juguetes, que la vida que tienes es por mí, te vas a regresar a tu casa, que tú te alimentas de mi pensión’ repitiendo a cada momento y denigrando”, se lee en el documento.