Manuel Mitma, rezaba por un milagro, anhelaba que su nieta de 5 años no quede huérfana, su hijo Gian Carlos Mitma Ccencho (27), estaba en UCI tras ser embestido por un toro de unos 500 kilos. Después de 9 días, a las 2:00 de la madrugada, Gian Carlos Mitma, no resistió y expiró en una cama del hospital EsSalud de Huancayo.

El infortunado minero el domingo 24 de mayo, recibió una violenta cornada, durante la fiesta de “Jala Toro” en el barrio de Yananaco en Huancavelica. Sollozando su padre Manuel, pidió ayuda y lo evacuaron a la ciudad de Huancayo, donde lamentablemente nada pudieron hacer para salvarlo, ya que tenía un traumatismo encéfalo craneano severo, con múltiples contusiones y fractura del hueso frontal de la cabeza.

Heridos

El fatídico día, Jean Carlos, había llegado al centro poblado de Pueblo Libre en Huancavelica y aprovechando que salió de vacaciones de la mina donde laboraba, se juntó con unos amigos y fueron a la festividad de Pentecostés en Yananaco.

Allí en el Jala Toro fue alcanzado por el bravo vacuno que lo dejó malherido. Sus familiares desconsolados trasladaron el cuerpo del minero a su natal Huancavelica.

Otro que también se debate entre la vida y la muerte, es Javier Gavilán Soto (22), quien tiene policontusiones y trauma abdominal cerrado. Asimismo, otros 30 ciudadanos terminaron heridos en el hospital de Huancavelica, luego de la jornada taurina.