La selección masculina de básquet del colegio San Francisco College (categoría B) sumó su segundo triunfo en la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026.

Logros deportivos

El equipo iqueño se impuso con un contundente 60-28 ante el representante de la región Áncash en el complejo deportivo de la Universidad de Lima.

Previamente, en su debut, la escuadra iqueña venció 38-22 a su similar de Tacna, y hoy a las 11:00 a. m. buscará mantener la racha victoriosa al medirse contra la delegación de San Martín.

Cabe destacar que, durante la ceremonia inaugural realizada en el Coliseo Eduardo Dibós, el atleta iqueño Mathew Rodríguez Cuadros tuvo el honor de encender el pebetero oficial ante más de 3000 escolares participantes de esta etapa nacional.

FOTO: GENRY BAUTISTA

Continúa la racha de victorias para la región Ica en los JEDPA 2026. En la disciplina de paraatletismo (categoría B), el paradeportista Ericson Fran Huamán Ccansaya, representante de la I.E. José de San Martín, se adjudicó la medalla de oro en la final de los 80 metros planos tras registrar un tiempo de 10.67 segundos.

Previamente, Huamán Ccansaya había asegurado su pase a la final al liderar su serie preliminar frente a otros siete competidores, imponiéndose con una marca de 10.25 segundos.

Por su parte, la atleta pisqueña Angeli Génesis Franco Olaguibel, ocupó el primer lugar en salto alto al registrar una marca de 1.70 metros en la categoría B. La escolar pertenece a la I. E. Bandera del Perú, de la provincia de Pisco.

Con este triunfo superó su marca de 1.63 metros, obtenida en la etapa macrorregional de los JEDPA 2026.

FOTO: GENRY BAUTISTA

Asimismo, la escolar iqueña, Natalia Tacas Granda, ganó su tercera partida en la etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026 en la categoría A de la disciplina de ajedrez.

Con apenas 12 años, Natalia del colegio Pitágoras de Ica, jugando con piezas blancas se impuso tras una batalla de 68 movimientos a la ajedrecista de la región Junín.

El miércoles 28 estará jugando dos partidas y de hacer de jaque mate, obtendrá el título nacional en ajedrez en los JEDPA.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO