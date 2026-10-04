La Institución Educativa Simón Rodríguez de Nasca, representante de la región Ica, goleó 3-0 a la I.E. San Antonio de Padua de Huancavelica y clasificó a la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026 en la disciplina de fútbol damas (categoría B).

Talento deportivo

Los goles del triunfo fueron anotados por Brihanna Barboza en dos oportunidades y por Alanna Tello. Con este resultado, el Simón Rodríguez de Nasca acumuló 4 puntos en la tabla de posiciones.

En futbol mujeres (categoría C), la Institución Educativa Emblemática Mariscal Cáceres (otrora Gran Unidad Escolar) selló su boleto a la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026 en la disciplina de fútbol damas (categoría C), tras acumular 4 unidades en la tabla y superar a sus rivales por una mejor diferencia de goles.

El camino del conjunto ayacuchano comenzó con paso firme en la primera fecha, donde aplastaron por un contundente 4-0 a la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Palpa, representante de la región Ica en esta fase macrorregional. Posteriormente, en su segunda presentación, las escolares ayacuchanas igualaron 0-0 frente a la I.E. de mujeres Nuestra Señora del Carmen de Huancavelica.

La emoción se trasladó a la última jornada. Las huancavelicanas necesitaban un triunfo abultado para arrebatarles el primer lugar por diferencia de goles; sin embargo, pese a vencer por 2-0 a la I.E. Raúl Porras Barrenechea, el resultado no les alcanzó, permitiendo que el cuadro mariscalino celebre su ansiada clasificación a la máxima instancia nacional.

En fútbol varones de la categoría B, la I.E. San Luis Gonzaga de Ica venció 3-0 a la I.E. Emblemática José María Arguedas de Lircay (Huancavelica), con lo cual acumuló 6 puntos en la tabla de posiciones y se clasificó a la etapa nacional.

Por su parte, en fútbol varones (categoría C), la Institución Educativa Independencia de la provincia de Pisco igualó 1-1 con el representante de la región Huancavelica en el tiempo reglamentario. De acuerdo con las bases, cuando las instituciones educativas empatan tanto en puntaje como en diferencia de goles, el clasificado a la siguiente etapa se define por sorteo.

Tras el lanzamiento de moneda al aire, el representativo iqueño resultó ganador y obtuvo su boleto a la etapa nacional de los JEDPA 2026.

EL DATO: Los encuentros de las tres fechas de fútbol (damas y varones) de la etapa macrorregional de los JEDPA 2026 se disputaron en el estadio José Picasso Peratta de Ica.

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