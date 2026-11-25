Tras cinco días desaparecido, el trabajador de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Luis Alberto Pacherrez Atarama, fue encontrado sin vida, maniatado y con signos de tortura, en la carretera Piura-Chiclayo. Detrás de su desaparición se habría desarrollado un secuestro en el que participaron una sobrina de la víctima y el esposo de esta, quienes habrían exigido dinero a sus familiares a cambio de dejarlo en libertad.

Pacherrez Atarama laboraba en la UNP bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y desempeñaba funciones de portapliego. Su desaparición fue reportada el pasado 19 de noviembre. Desde un primer momento, sus familiares sospecharon que había sido secuestrado, pero mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

De acuerdo a las primeras investigaciones, varias horas después de su desaparición, sus familiares recibieron una llamada telefónica en la que los delincuentes exigieron S/75 mil para dejarlo en libertad. Ante la desesperación por recuperar a su ser querido, la familia negoció con los secuestradores y acordó entregar S/50 mil. Sin embargo, únicamente depositó S/2,500.

Después de realizar el depósito, los familiares perdieron toda comunicación con los captores y no volvieron a tener noticias del trabajador hasta que se conoció el hallazgo de su cuerpo.

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta el sector de Los Polvorines. Pacherrez Atarama había ingresado a una vivienda de la zona y, aproximadamente una hora después, un automóvil salió del inmueble. Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta la carretera Piura-Chiclayo, donde abandonaron su cuerpo.

Como parte de las diligencias, la Policía intervino a una pareja de esposos, identificada como la sobrina del trabajador y su esposo. Ambos habrían participado en el secuestro y serían las personas que lo mantuvieron retenido.

Otro elemento que forma parte de las investigaciones es la relación sentimental que la víctima habría mantenido con su propia sobrina, quien estaba casada. Este vínculo sería el posible trasfondo pasional del crimen y una de las líneas que buscan esclarecer los investigadores.

La Policía continúa con las diligencias para reconstruir lo ocurrido desde la desaparición del trabajador universitario.