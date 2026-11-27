En medio de pedidos de justicia y la pena máxima de cadena perpetua por sus familiares y amigos, fue sepultado el trabajador de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Luis Alberto Pachérrez Atarama, de 56 años, quien fue secuestrado y asesinado el pasado 20 de noviembre.

El cortejo fúnebre partió desde su domicilio hacia el campus universitario donde sus colegas y amigos, le brindaron un homenaje póstumo y a viva voz y con carteles exigieron justicia y que su muerte no quede impune.

Durante el sepelio, uno de los familiares exigió la cadena perpetua contra todos los involucrados en el crimen y a la vez descartó la hipótesis de la Policía sobre un posible móvil sentimental detrás de este atroz crimen.

“La muerte de Luis Pachérrez no puede quedar impune y todas las artimañas que están haciendo se van a caer [...] [El móvil sentimental] se descarta como familia porque a él lo hemos conocido y sabemos la manera de su actuar, muy respetuoso, ante todo. Descarto tajantemente la manifestación que ha hecho el señor comandante de la Policía, solo espero que la justicia y que se dé la cadena perpetua”, manifestó un familiar que se identificó como sobrino de la víctima.

Precisamente, el familiar llevaba en sus manos un cartel junto al féretro pidiendo la máxima pena de cadena perpetua contra los involucrados en el hecho criminal.

De otro lado, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fanny García, presentó la tarde de ayer el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra Yuliana Lisbeth Rivas Atarama (25 años) y a la pareja de esta, identificado como Jhonatan Orlando Acuña Rojas (26 años), como presuntos coautores del delito de extorsión agravada.

Recordemos que desapareció el 19 de noviembre y a través del celular de la víctima, sus captores exigieron S/75 mil.