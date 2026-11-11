Después de un paciente trabajo de vigilancia y el uso de la tecnología, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo lograron desarticular una presunta banda delictiva dedicada a cometer delitos de extorsión.

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De acuerdo a la versión policial, tras horas de permanecer mimetizados por la avenida Sánchez Carrión en el distrito de El Porvenir vieron llegar el auto color negro en el que se movilizaban los sospechosos y decidieron intervenir. Tras cerrarles el paso, les obligaron a bajar del auto.

AL DESCUBIERTO

Los sospechosos fueron identificados como Walter Mundaca Fernández (41), Fabio Maysundo Valverde (42) y Sarita Aguirre Horna (38), quienes serían parte de la organización delictiva “Los Cachacos de la Z”.

Al realizar el registro personal a los detenidos, los agentes del orden incautaron seis equipos celulares, dos de ellos vinculados directamente a los hechos extorsivos, dos tarjetas bancarias de diferentes entidades crediticias, dos tarjetas SIM con números 906219607 y 918039482.

EVIDENCIAS

En efecto, tras las primeras pesquisas los detectives pudieron verificar que los números telefónicos 962732062 y 986978856 están vinculados a denuncias registradas en el mes de octubre por extorsión en la ciudad de Trujillo.

Los seis celulares serán sometidos a revisión y rastreo inmediato para determinar si fueron utilizados en más casos de extorsión

El general PNP Eric Waldir Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló que su personal continuará intensificando los patrullajes y operativos de inteligencia para desarticular todas las estructuras dedicadas a la extorsión y proteger la seguridad de la ciudadanía liberteña.

Los detenidos y las especies incautadas fueron trasladados a las instalaciones policiales para continuar con las diligencias correspondientes.