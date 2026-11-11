Dos adolescentes de 17 años fueron retenidos por efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) Trujillo, luego de que sean sindicados como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Chinitos de Laredo”, dedicada al hurto y receptación de camionetas de alta gama en el distrito de Laredo y zonas aledañas.

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Según información policial, se atrapó a los menores de iniciales L. G. R. R., alias “Chino”, y D. O. R. G., apodado “Octavio”, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de receptación agravada y porte ilegal de municiones.

ASÍ CAYERON

De acuerdo al atestado de la detención, en la avenida Julián Arce, en Laredo, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al apodado “Chino”, quien conducía un vehículo con placa adulterada.

Asimismo, durante el registro de la maletera, la Policía encontró documentos y placas falsas vinculadas a dos camionetas reportadas como robadas: una Mitsubishi Outlander, de placa de rodaje CDA-363, recuperada en Chillia; y una Mazda BT-50, de matrícula BDE-833, recuperada en Tayabamba (Pataz).

A partir de la información proporcionada por el primer intervenido, los detectives ubicaron y detuvieron a “Octavio”, a quien le incautaron dos municiones calibre 38 S&W sin percutir.

Según la Uprove Trujillo, ambos menores habrían reconocido su participación en hechos delictivos registrados en diferentes fechas.

Finalmente, los intervenidos, las especies incautadas y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

“Nuestro patrullaje preventivo y los operativos continuos nos permiten detectar y desarticular estructuras delictivas como ‘Los Chinitos de Laredo’, detalló la PNP.