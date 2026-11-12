Miles de jóvenes se reunirán hoy, jueves 12 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima para participar en la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV. El encuentro forma parte de la visita del pontífice al Perú y contempla actividades musicales, presentaciones artísticas, testimonios y momentos de oración.

El Arzobispado de Lima informó que las 52 mil entradas gratuitas habilitadas se agotaron en apenas una hora y media. Según Juan Bytton, secretario general de la visita papal en Lima, a la 1:15 p.m. del día de habilitación de los boletos ya había aproximadamente 61 mil personas conectadas para conseguir una entrada.

La organización estima una asistencia de entre 52 mil y 55 mil personas. De acuerdo con la distribución anunciada, alrededor de 40 mil ocuparán las tribunas y 12 mil estarán ubicadas en el campo. El encuentro central con el Santo Padre está previsto para las 6:00 p.m.

¿A qué hora abren las puertas del Estadio Nacional para ver a León XIV?

La apertura de puertas fue anunciada desde las 10:00 a.m. según informó la Agencia Andina. Sin embargo, la plataforma oficial de Teleticket señala que los asistentes podrán ingresar desde las 11:00 a.m., por lo que se recomienda seguir las indicaciones de la organización y verificar el horario consignado en el boleto.

Los asistentes deberán presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte físico, además de su entrada de Teleticket, que podrá mostrarse impresa o desde el teléfono celular.

El boleto es personal e intransferible e identifica el sector asignado y la puerta correspondiente. Además, Teleticket establece que no estará permitido salir del estadio y volver a ingresar.

Lee aquí: Multitudinario recibimiento al papa León XIV

HORARIOS DE LA VIGILIA - JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

10:00 a.m. / 11:00 a.m. Apertura de puertasHorarios publicados por Andina y Teleticket, respectivamente. Confirmar las instrucciones de acceso.

Apertura de puertasHorarios publicados por Andina y Teleticket, respectivamente. Confirmar las instrucciones de acceso. 2:00 p.m. Inicio de actividades juvenilesMúsica, presentaciones artísticas, oración y dinámicas de integración.

Inicio de actividades juvenilesMúsica, presentaciones artísticas, oración y dinámicas de integración. 6:00 p.m. Encuentro con el papa León XIVInicio previsto del acto central con el pontífice.

Encuentro con el papa León XIVInicio previsto del acto central con el pontífice. 7:00 p.m. Cierre previsto del encuentro centralEl horario de finalización puede variar según el desarrollo de la actividad.

¿Por qué puerta ingresar al Estadio Nacional?

Las personas que cuenten con una entrada deberán dirigirse a la puerta asignada a su sector. La plataforma oficial Teleticket publicó la distribución de accesos para las tribunas y las cuatro zonas de campo.

Sector Puertas de ingreso Occidente baja 1 y 8 Occidente intermedia 2 y 7 Occidente alta 3 y 6 Oriente baja 21 y 24 Oriente intermedia 19 y 26 Oriente alta 20 y 25 Tribuna norte 10, 11, 12, 15, 16 y 17 Tribuna sur 28, 29, 30, 31, 32 y 33 Campo 1 9 Campo 2 18 Campo 3 34 Campo 4 27

Es importante revisar el sector y la puerta indicados en el boleto antes de desplazarse al Estadio Nacional para evitar demoras en los controles de seguridad.

Los adolescentes de 16 y 17 años deberán acudir acompañados de un adulto responsable. Ambos deben contar con entradas para el mismo sector y presentar la declaración jurada de autorización de los padres o tutores, conforme a las condiciones de Teleticket.

¿Qué objetos están prohibidos para ingresar a la vigilia?

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los organizadores establecieron restricciones para preservar la seguridad de los asistentes.

No estará permitido ingresar con los siguientes artículos:

Punteros láser, encendedores y fósforos.

Armas de cualquier tipo, tijeras, herramientas y objetos punzocortantes.

Paraguas o sombrillas con puntas rígidas.

Correas con hebillas metálicas de gran tamaño.

Botellas de vidrio y latas.

Mochilas o bolsos grandes.

Pancartas con astas rígidas de madera o metal.

Bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Las pancartas deberán elaborarse con materiales flexibles o sostenerse directamente con las manos, sin estructuras rígidas que puedan representar un riesgo para los asistentes.

¿Qué se puede llevar al encuentro con el papa León XIV?

Debido a que los participantes permanecerán varias horas en el recinto, se recomienda llevar únicamente los artículos indispensables.

Agua y refrigerios ligeros: Botellas de plástico con agua, preferentemente sin tapa según las disposiciones difundidas, o tomatodos flexibles. También se permiten galletas, barras de cereal y otros alimentos ligeros empaquetados.

Botellas de plástico con agua, preferentemente sin tapa según las disposiciones difundidas, o tomatodos flexibles. También se permiten galletas, barras de cereal y otros alimentos ligeros empaquetados. Mochilas pequeñas o canguros: Para trasladar documentos y artículos personales esenciales, sin exceder las dimensiones admitidas por la organización.

Para trasladar documentos y artículos personales esenciales, sin exceder las dimensiones admitidas por la organización. Protección solar: Gorras o sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema. Se recomienda evitar productos en aerosol.

Gorras o sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema. Se recomienda evitar productos en aerosol. DNI, entrada y celular cargado: Documento de identidad físico y boleto de Teleticket. También es aconsejable llevar una batería portátil para mantener operativo el celular.

Las autoridades recomendaron acudir con ropa cómoda, mantenerse hidratado y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad y salud desplegado durante la jornada.

Música, danza y teatro antes del encuentro con León XIV

Las actividades previas comenzarán a las 2:00 p.m. con la participación de coros parroquiales, bandas católicas, presentaciones de danza y dinámicas organizadas por movimientos juveniles.

La conducción estará a cargo de Gianella Villanueva, representante de la Arquidiócesis de Lima; Arnold Albites Araujo, de la Diócesis de Carabayllo; Diana Sánchez, bailarina y figura televisiva; y Diego Rivera, creador de contenido y conductor peruano.

Entre los artistas anunciados figuran el dúo católico Ítala y Juanjo, integrado por la cantante peruana Ítala Rodríguez y el músico paraguayo Juanjo, además de Donnie Yaipén, intérprete de la denominada Cumbia del papa.

La programación también incluye una obra teatral de aproximadamente 15 minutos, dirigida por Fernando Luque, sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes y la búsqueda de la fe, inspirada en el mensaje de paz de San Francisco de Asís.

¿Qué ocurrirá durante el encuentro central con el papa?

La participación del papa León XIV está programada entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m., según el cronograma difundido para la jornada.

Durante este espacio, el pontífice escuchará testimonios de jóvenes y compartirá un mensaje con los participantes de la vigilia.

El encuentro reunirá a delegaciones juveniles de diferentes parroquias y diócesis del país, en una jornada que combinará oración, actividades culturales y espacios de reflexión.