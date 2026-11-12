En medio de la algarabía y una fe inquebrantable, miles de peruanos le dieron la bienvenida al papa León XIV, quien inicia su visita histórica en el país.

El pontífice aterrizó pasadas las 5 de la tarde en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde fue recibido oficialmente por la presidenta de la República, Keiko Fujimori. También dos niños le entregaron un ramo de flores. En el lugar también niños del Inabif lo recibieron en medio de aplausos.

A lo largo de su recorrido, el recibimiento fue multitudinario, pues miles de peruanos se apostaron en las avenidas principales acompañados de globos y banderas para saludar al sumo pontífice, quien bajó la luna del vehículo para saludar a todos, siempre con una sonrisa en los labios.

Posteriormente, llegó hasta Palacio de Gobierno, donde emocionó a todos cuando cantó a todo pulmón el himno nacional. Luego se dirigió a un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. En todo momento recibió el caluroso saludo de los peruanos por todas las calles que recorrió.

León XIV permanecerá hasta seis días en suelo peruano recorriendo ciudades de la costa, sierra y selva. Durante su estancia visitará Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa.

Hoy jueves 12 de noviembre a las 09:30 a.m. tendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, luego participará de la celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

A las 6:00 p.m. será la vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima y a las 8:00 p.m. la cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

El viernes, llegará a las 9:10 de la mañana a su querido Chiclayo, donde celebrará una Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. La actividad contempla la homilía del santo padre. A las 12:40 realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. A las 16:30 horas tendrá un encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y a las 7:00 p.m. tendrá una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

El sábado en Chiclayo a las 8:00 a.m. participará en el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y a las 09:10 horas partirá hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), donde celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz y posteriormente regresará a Chiclayo para un encuentro de oración con la comunidad católica.