“Pero también encuentra un Perú golpeado por la pobreza y la desigualdad, amenazado por la violencia y la inseguridad, sofocado por la corrupción y la ilegalidad y herido por las divisiones que debilitan nuestra fraternidad. Un pueblo que, sin embargo, no renuncia a la esperanza ni pierde su confianza en Dios. Un pueblo que sigue clamando: ¡¡Abramos el corazón!!”.

Con estas palabras, monseñor Carlos Enrique García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín, describió los problemas que enfrenta el país en su mensaje de bienvenida al papa León XIV, preparado para el encuentro del pontífice con los obispos peruanos.

El representante de la Iglesia católica destacó el vínculo de Robert Francis Prevost con el Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral, y expresó la necesidad de fortalecer la unidad nacional frente a la inseguridad, las desigualdades sociales y la corrupción.

Obispos del Perú piden paz y reconciliación a León XIV

Durante su mensaje, García Camader también hizo referencia al llamado del pontífice a construir una paz basada en la justicia y el diálogo, especialmente frente a las divisiones que afectan a la sociedad peruana.

“Su llamado a una paz «desarmada y desarmante» resuena profundamente en nuestro corazón. Necesitamos una paz que nazca de Cristo resucitado, se sostenga en la verdad y la justicia, crezca mediante el diálogo y la reconciliación y se haga visible en el respeto, la solidaridad y la búsqueda sincera del bien común.”

La Conferencia Episcopal Peruana resaltó además que la visita de León XIV representa una oportunidad para renovar la comunión entre los obispos y fortalecer su compromiso con las comunidades.

Monseñor García Camader da la bienvenida al papa León XIV

En otro momento, el presidente del episcopado peruano recordó la trayectoria pastoral del pontífice y su cercanía con la población durante sus años de servicio en el país.

“¡Bienvenido a su querido Perú, Santo Padre! ¡Bienvenido a esta tierra de fe, de santos y de esperanza, que hoy lo recibe con los brazos abiertos y el corazón agradecido!”

El discurso también destacó el legado de santa Rosa de Lima, san Martín de Porres, san Francisco Solano, san Juan Macías y santo Toribio de Mogrovejo, como referentes de la tradición católica peruana.

Asimismo, García Camader recordó a tres obispos fallecidos: Richard Alarcon Urrutia, Jorge Carrión Pavlich y Domingo Berni, cuyos nombres fueron incluidos en el saludo de la Iglesia peruana.

El mensaje concluye con una expresión de afecto hacia León XIV y su relación con el país:

“¡Bienvenido a casa, querido Santo Padre!”