España afronta este miércoles 11 de noviembre una huelga general contra el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, que ha provocado cortes de carreteras, cancelaciones de vuelos y restricciones en el transporte público. Las movilizaciones se desarrollan a poco más de dos semanas de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Bajo las consignas “Que bajen los alquileres” y “Que suban los salarios”, miles de trabajadores participan en la primera huelga general convocada en el país desde 2012, en una jornada de 24 horas impulsada por organizaciones sindicales y colectivos de inquilinos.

La convocatoria, respaldada por Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y otras organizaciones, responde al incremento del costo de vida y a las dificultades de acceso a una vivienda.

Huelga general en España afecta trenes, vuelos y transporte público

La protesta ha generado interrupciones en distintos puntos del país, especialmente en Madrid y Barcelona, donde los servicios de transporte operan con restricciones y se registran concentraciones de manifestantes.

La empresa estatal ferroviaria Renfe informó que la huelga afecta los servicios de Alta Velocidad, Cercanías y Media Distancia. Para garantizar la movilidad, las autoridades establecieron servicios mínimos durante la jornada.

En los trenes de alta velocidad y larga distancia se fijó un servicio mínimo del 73 %, mientras que en Media Distancia se estableció el 65 %. En Cercanías, los porcentajes varían entre el 75 % en horas punta y el 50 % durante el resto del día, según la programación oficial.

En Barcelona, la circulación del metro también registró una reducción durante las primeras horas del día. El aeropuerto de la ciudad contabilizó 85 vuelos cancelados de los 734 programados, según el balance difundido durante la mañana.

Police stand in front of a Pans & Company in front of pickets during a nationwide general strike over the country's housing crisis, with workers also demanding greater purchasing power ahead of a snap general election at the end of the month, in Madrid on November 11, 2026. The strike, the first nationwide 24-hour stoppage jointly backed by Spain's two largest unions since 2012, will be closely watched for its impact on industry and services, particularly public transport, where minimum service levels have been set. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Manifestantes reclaman alquileres más bajos y mejores sueldos

En Madrid, cientos de personas se concentraron bajo la lluvia en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento, para exigir medidas frente al aumento del precio de la vivienda y los salarios que consideran insuficientes.

“Los precios en España han subido increíblemente y no se puede conseguir con los sueldos que tenemos”, declaró a la prensa Cristina Gorroño, trabajadora de una operadora telefónica de 54 años.

Entre los participantes también había jóvenes que denunciaron las dificultades para acceder a contratos de arrendamiento estables.

“Siendo joven, el tema de la vivienda, por ejemplo, es lo que más me está afectando. No tenemos contratos de alquiler que nos den una estabilidad”, sostuvo Isabel Iglesias, enfermera de 27 años.

En Barcelona, Inés Oliveras, monitora escolar de 29 años, expresó una preocupación similar por la relación entre los ingresos laborales y los gastos cotidianos.

“Yo quiero un salario normal, quiero vivir normal. Tener mi espacio, mi casa, no estar contando cada euro”, manifestó.

Sindicatos y empresarios discrepan sobre el seguimiento de la huelga

Las principales organizaciones sindicales consideran que la convocatoria registra una participación elevada en sectores industriales y territorios con fuerte presencia de trabajadores sindicalizados.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), afirmó que la participación era importante, aunque reconoció diferencias entre regiones y actividades económicas.

“El seguimiento es importante, muy alto en algunos territorios, un poquito más bajo en otros”, señaló el dirigente, quien destacó la participación en sectores estratégicos.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), principal organización patronal del país, ofreció una evaluación distinta.

La entidad sostuvo que se observaba un seguimiento bajo en la mayoría de sectores, aunque reconoció una participación más elevada en determinadas zonas y actividades con mayor presencia sindical.

Las valoraciones reflejan diferencias sobre el alcance de la paralización y no constituyen un balance definitivo de participación.

Crisis de vivienda y desalojos impulsaron las protestas en España

La movilización se produce después de una serie de protestas por el acceso a la vivienda y el incremento de los alquileres, que se intensificaron durante los últimos meses.

Uno de los hechos que generó mayor repercusión fue el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que murió días después de perder su vivienda en septiembre.

El caso incrementó las críticas de organizaciones de inquilinos y colectivos sociales que exigen mayor protección frente a los desalojos, controles sobre los alquileres y medidas contra la especulación inmobiliaria.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, afirmó que las reivindicaciones se dirigen tanto a las administraciones públicas como a las empresas y propietarios que obtienen ingresos del alquiler de viviendas.

Este colectivo también participó en una acampada de varias semanas en la Puerta del Sol de Madrid, como parte de sus acciones para reclamar cambios en las políticas de vivienda.

Protestas se producen antes de las elecciones generales del 29 de noviembre

La huelga coincide con la etapa previa a las elecciones generales adelantadas en España, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó los comicios después de que su Ejecutivo no lograra sacar adelante un paquete de medidas sobre vivienda en el Parlamento.

En este contexto, el Gobierno busca impulsar parte de sus propuestas mediante mecanismos normativos previstos durante el periodo electoral.

La oposición conservadora cuestiona la convocatoria sindical. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular (PP), calificó la huelga como una movilización de carácter electoral y sostuvo que su seguimiento no estaba siendo generalizado.

El Partido Popular también ha anunciado su intención de derogar determinadas medidas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Sánchez en caso de llegar al poder.

La jornada incluye nuevas manifestaciones previstas durante la tarde en Madrid, Barcelona y otras ciudades, mientras continúa el debate sobre las políticas de vivienda, las condiciones salariales y el costo de vida.