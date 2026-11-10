La presidenta Keiko Fujimori descartó que su próximo viaje oficial a China y Japón represente un desaire al papa León XIV, pese a que su ausencia del Perú coincidirá con las actividades finales de la visita del pontífice.

Fujimori explicó que intentaron modificar el itinerario diplomático para evitar la coincidencia, pero no fue posible debido a las limitaciones de la agenda internacional. Durante su viaje participará en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, en China, y sostendrá reuniones bilaterales en Tokio, Japón.

La jefa de Estado sostuvo que su presencia en la cumbre es necesaria para gestionar donaciones destinadas a enfrentar una eventual emergencia por el fenómeno El Niño y promover inversiones comerciales en el Perú. También mencionó que tiene prevista una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el 17 de noviembre.

“Jamás se me ocurriría desairar a nuestro Papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica, creyente y practicante”, manifestó ante la prensa en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Asimismo, señaló que, como presidenta, debe cumplir con sus obligaciones de Estado, aunque aseguró que su corazón permanece en el Perú.