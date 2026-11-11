El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió la decisión del pleno que resolvió que los primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior, no serán proclamados ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

“Nunca íbamos a avalar una reelección encubierta, íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo”, afirmó.

Su respuesta surge en medio del anuncio de una denuncia penal en su contra de parte de Rafael López Aliaga, electo primer regidor por Renovación Popular.

Y es que el exalcale de Lima intentó asumir el cargo bajo la modalidad de reelección encubierta.

Rafael López Aliaga, elegido primer regidor de Renovación Popular, denunciará penalmente a Roberto Burneo, presidente del JNE. (@photo.gec)

DETALLES

En declaraciones a la prensa, Burneo sostuvo que el organismo electoral anticipó que resolvería las controversias conforme se presentaran.

“Indicamos hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde de forma inmediata como primer regidor no es algo nuevo. Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta; íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo”, recordó.

Burneo agregó que el tema de la reelección encubierta ya fue resuelta por la institución que lidera.

Sin embargo, adelantó que en los próximos días, se resolverán los casos s que se encuentran en primera instancia en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Cada etapa de calificación se va desarrollando en la etapa de proclamación de resultados y hemos establecido un acuerdo para la proclamación de resultados y hemos determinado algo muy sencillo que no es nuevo: la Constitución en el artículo 194 es clara: un alcalde de forma inmediata no puede ser reelegido”, explicó.