La acusación constitucional contra Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no prosperó en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El informe acusatorio obtuvo 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones, pero no alcanzó la mayoría necesaria para continuar su trámite ante el Senado.

La denuncia constitucional N.° 00012 (antes 403), presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, atribuía a ambos exfuncionarios presuntas irregularidades para favorecer a oficiales en los procesos de ascenso. Para Castillo, el informe recomendaba acusarlo por abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. En el caso de Ayala, planteaba imputaciones por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

Durante la votación, las bancadas de Juntos por el Perú y Obras rechazaron el informe, mientras que Renovación Popular, Fuerza Popular y Buen Gobierno respaldaron la acusación. Algunos representantes de Ahora Nación se abstuvieron.

Durante su intervención, a la que se conectó virtualmente desde el penal de Barbadillo, Castillo rechazó las acusaciones relacionadas con una presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que la evaluación y disposición de las promociones correspondía a las juntas militares y no a la Presidencia de la República.