Un sismo de magnitud 4.6 se registró este lunes 16 de noviembre en la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0795, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:51 horas y tuvo una profundidad de 29 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0802 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,14:51:02 Magnitud: 4.6 Profundidad: 29 km Latitud: -15.03 Longitud: -76.10 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 107 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/c9cGdXzXZl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

El epicentro se ubicó a 107 km al Oeste de San Juan de Marcona, en Nasca, según reportó el IGP.

Las coordenadas registradas fueron latitud -15.03 y longitud -76.10 con una Intensidad: II-III en San Juan de Marcona.

Las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.