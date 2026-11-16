Un sismo de magnitud 4.6 se registró este lunes 16 de noviembre en la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0795, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:51 horas y tuvo una profundidad de 29 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 107 km al Oeste de San Juan de Marcona, en Nasca, según reportó el IGP.
Las coordenadas registradas fueron latitud -15.03 y longitud -76.10 con una Intensidad: II-III en San Juan de Marcona.
Las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.