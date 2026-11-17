El papa León XIV se pronunció sobre el incidente que protagonizó durante su visita apostólica al Perú, cuando un rosario lanzado por un fiel impactó en su rostro mientras recorría la ciudad de Lima a bordo del papamóvil. El pontífice recordó el episodio con humor durante una conferencia de prensa realizada en el avión que lo trasladaba de regreso a Roma, luego de culminar su gira por Uruguay, Argentina y Perú, según informó América Noticias.

Fuente: AFP

Al referirse a lo ocurrido durante una de las actividades religiosas en la capital peruana, santo padre comentó que las muestras de cariño de los fieles permanecen en el corazón, aunque algunas también pueden terminar en el ojo. El comentario generó una reacción distendida durante el encuentro con periodistas de distintos países, quienes le consultaron sobre diversos momentos de su recorrido por Sudamérica.

Papa León XIV habla sobre su estado de salud tras operación pulmonar

Durante la conferencia de prensa, el santo padre también brindó detalles sobre su estado de salud y la intervención quirúrgica a la que fue sometido aproximadamente un mes antes de iniciar su viaje apostólico. El pontífice explicó que todavía no se encuentra completamente recuperado de la operación realizada en el pulmón.

Asimismo, señaló que el problema fue detectado durante un chequeo médico de rutina, pese a que no había presentado síntomas antes de la evaluación. La intervención se realizó antes de su recorrido por Sudamérica, que incluyó actividades oficiales en Uruguay, Argentina y Perú.

🎥 Sul volo di ritorno da Lima, alla domanda su come si sentisse a poco più di un mese dall'intervento, Leone XIV ha detto: «Gli altri si sorprendono di me. Io voglio dare grazie a Dio». Il viaggio «era già programmato e io volevo portarlo a termine». «Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. E poi la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso.» Tutti i dettagli: link in bio Video: Rome Reports #LeoneXIV #Vaticano — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 17, 2026

Reunión con víctimas de abusos durante su visita al Perú

Otro de los temas abordados por León XIV fue el encuentro que sostuvo con víctimas de abusos durante su estadía en el Perú. El pontífice indicó que pidió a los obispos del país garantizar justicia, acompañar a las personas afectadas y reforzar las medidas de prevención para evitar que estos delitos vuelvan a ocurrir.

La reunión formó parte de las actividades de su agenda apostólica en territorio peruano. Durante su intervención ante los periodistas, el papa destacó la importancia de que las autoridades de la Iglesia asuman la responsabilidad de atender estos casos y acompañar a las víctimas.

¿Cuál será el próximo viaje internacional del papa León XIV?

Finalmente, el pontífice se refirió a sus próximos compromisos fuera del Vaticano y precisó que, hasta el momento, su única actividad internacional confirmada para 2027 es la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se realizará en Corea del Sur.

De esta manera, León XIV concluyó su gira por Sudamérica, que comprendió visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú, con actividades religiosas, encuentros institucionales y multitudinarias celebraciones junto a los fieles.