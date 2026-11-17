Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV al Perú, reflexionó sobre las repercusiones espirituales y sociales que dejó la presencia del pontífice en el país.

“León XIV nos ha dejado un proyecto de vida, que es traducir el evangelio para el Perú de hoy”, declaró a RPP.

Con el propósito de que las enseñanzas del pontífice no queden solo como un recuerdo, el padre Bytton propuso un proceso de tres etapas para interiorizar y mantener vigente su legado.

La primera etapa plantea hacer una pausa para reconocer y valorar lo vivido. “Lo primerísimo que tenemos que hacer, que estamos muy poco acostumbrados, es tomar el tiempo para agradecer profundamente a Dios”, expresó el vocero del Arzobispado de Lima.

Bytton señaló que la segunda etapa consiste en volver sobre los mensajes que el pontífice pronunció durante sus actividades en las distintas localidades que visitó: Lima, Callao, Chiclayo y Pimentel, en Lambayeque; Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca; Cusco y Pucallpa, en Ucayali.

“Lo segundo es releer lo que nos ha dejado. Yo creo que es muy importante, han sido 26 discursos en estos 6 días”, manifestó.

Además, propuso identificar canales efectivos para difundir las “frases e ideas fuerza” extraídas de los “discursos potentes y profundos” del papa León XIV.

La tercera etapa busca involucrar a la sociedad en la tarea de replantear sus “proyectos”, tanto en el ámbito personal como institucional, tomando como referencia las enseñanzas que dejó el pontífice.

“Involucrémonos también como peruanos en llevar a la práctica, hacer vida, hacer carne, la palabra que nos deja el santo padre”, sostuvo.